L'elenco Re Carlo assegna onorificenze a Idris Elba e alle campionesse del calcio

SDA

30.12.2025 - 13:08

Idris Elba è diventato "sir".
Keystone
Keystone

L'attore Idris Elba e diverse giocatrici della nazionale femminile di calcio inglese sono nella lista delle onorificenze di re Carlo III pubblicata, come di consueto, a fine anno.

Keystone-SDA

30.12.2025, 13:08

30.12.2025, 13:24

«L'elenco celebra il meglio della Gran Bretagna: le persone che antepongono il bene pubblico a se stesse», ha affermato il premier Keir Starmer. Elba, noto per i suoi ruoli nelle serie tv 'Luther' e 'The Wire', è stato nominato 'sir', in riconoscimento del suo impegno in favore dei giovani. Ha fondato la Elba Hope Foundation e si batte contro la violenza coi coltelli tra gli adolescenti, che miete decine di vittime ogni anno nel Regno Unito.

«Spero che si possa fare di più per richiamare l'attenzione sull'importanza di un sostegno continuo e pratico per i giovani e sulla responsabilità che tutti condividiamo nell'aiutarli a trovare un'alternativa alla violenza», ha affermato sir Idris.

Sul fronte sportivo, diverse «Leonesse», le giocatrici della nazionale inglese di calcio, sono state insignite coi titoli dell'Ordine dell'impero britannico dopo la vittoria ai campionati europei lo scorso luglio. Mentre l'allenatrice olandese Sarina Wiegman, che ha guidato l'Inghilterra anche nel trionfo del 2022 sempre agli europei, ha ricevuto il titolo onorifico di dama.

La lunga lista comprende anche diverse figure politiche, come l'ex ministra laburista Anneliese Dodds che diventa dama e l'ex deputato del Labour, Tristram Hunt, attualmente direttore del Victoria and Albert Museum, nominato sir.

