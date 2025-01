I corgi erano molto amati da Elisabetta II. BBC

La disputa tra re Carlo e il principe Andrea si intensifica, coinvolgendo i corgi della defunta regina Elisabetta. Scopriamo cosa è accaduto e quali decisioni sono state prese.

Antonio Fontana

Da tempo, Carlo cerca di allontanare il fratello dalla Royal Lodge, la residenza di lusso a Windsor.

La rivalità fra i due si sta intensificando.

Andrea resiste e ha minacciato di portare con sé i corgi della regina. Mostra di più

Come riporta chimagazine.it, la tensione tra re Carlo e il principe Andrea continua a crescere, ora coinvolgendo anche i corgi della regina Elisabetta.

Da tempo, Carlo cerca di allontanare il fratello dalla Royal Lodge, la residenza di lusso a Windsor. Andrea però resiste e ha minacciato di portare con sé i corgi Muick e Sandy, affidatigli dalla regina prima della sua morte nel 2022.

Secondo una fonte, il terzogenito di Elisabetta spera che i cani possano aiutarlo a evitare il trasferimento forzato. Se dovesse lasciare la proprietà, infatti, i corgi lo seguiranno, aumentando così le tensioni.

Paghetta ridotta

Re Carlo, come spiega la rivista «Chi», è profondamente turbato dal comportamento del fratello, considerandolo sleale.

La rivalità tra i due si è intensificata, e per Carlo la situazione è diventata insostenibile. Per questo, ha cercato di convincere il duca di York a lasciare la residenza riducendo la sua «paghetta» annuale da 2 milioni di dollari e sospendendo il suo costoso servizio di sicurezza.

Le controversie che circondano Andrea, peraltro, non si limitano alla Royal Lodge. Recentemente, è stato denunciato alla polizia per aver usato un nome falso e un indirizzo errato per registrare una società di investimenti privati nel 2002.

Le azioni discutibili e gli scandali sessuali, giova ricordare che il suo nome è più volte apparso nel caso di Jeffrey Epstein, che hanno segnato la sua vita continuano a pesare sul principe, mentre la sua disputa con Carlo prosegue.

Il/la redattore/trice ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'IA.