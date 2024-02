Re Carlo III

Il sovrano si è lasciato andare ad alcune confessioni sul suo stato d’animo durante un incontro con il primo ministro britannico Rishi Sunak.

Re Carlo III parla per la prima volta pubblicamente della recente diagnosi di cancro. Il monarca ha ammesso di essersi commosso per l’affetto e il sostegno dimostratogli in patria e nel resto del mondo dopo la terribile notizia.

Il Re, 75 anni, si è lasciato andare ad alcune confessioni sul suo stato d’animo durante un incontro con il premier britannico Rishi Sunak, avvenuto mercoledì pomeriggio a Buckingham Palace.

«È meraviglioso vederla così bene», ha detto Sunak dopo aver visto Carlo in un apparente ottimo stato di forma. «È solo un effetto ottico», ha risposto il sovrano del Regno Unito.

Il premier, a quel punto, ha rincuorato il Re: «Tutti siamo con lei. Il Paese è con lei».

«Ho ricevuto tantissimi messaggi e ho pianto quasi tutte le volte»

«Ho ricevuto tantissimi messaggi e lettere meravigliose», ha aggiunto Carlo. «Ho pianto quasi tutte le volte».

Dopo la diagnosi del Re, si è diffusa una certa consapevolezza sull’importanza del tema. «Sento che c’è molta più attenzione e interesse su questo argomento e sulle meravigliose associazioni che si occupano di cancro, e di cui sono patron da anni», ha sottolineato il reale.

Carlo ha scoperto la malattia durante un recente intervento per un ingrossamento della prostata.

Covermedia