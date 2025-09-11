Il principe Harry è a Londra in questi giorni, e tra le sue visite c'è stata quella al padre, re Carlo. KEYSTONE

Dopo un lungo periodo di separazione, il principe Harry ha avuto un breve incontro con re Carlo a Londra. Questo evento potrebbe segnare l'inizio di una riconciliazione tra padre e figlio, nonostante le tensioni passate.

Hai fretta? blue News riassume per te Il principe Harry, che si trova a Londra per un breve soggiorno, ha incontrato il re Carlo a Clarence House: i due hanno sorseggiato un tè per circa un'ora.

Padre e figlio non si vedevano dal febbraio 2024, quando è stato annunciata la diagnosi di cancro del monarca.

L'incontro potrebbe segnalare l'inizio di una riconciliazione, anche se i rapporti con la famiglia reale, soprattutto il fratello William, rimangono ancora tesi.

Il principe Harry ha incontrato ieri, mercoledì suo padre, re Carlo, a Clarence House, segnando il primo incontro tra i due in oltre 18 mesi, come riporta «RaiNews».

La riunione, durata meno di un'ora, ha visto padre e figlio sorseggiare un tè insieme, un gesto simbolico che potrebbe rappresentare l'inizio di un processo di riconciliazione.

Dopo l'incontro Harry ha partecipato a un evento della Invictus Games Foundation e, incalzato dai cronisti, ha rassicurato con poche parole: «Sì, sta bene, grazie».

L'ultimo colloquio tra i due risale al febbraio 2024, quando il duca di Sussex si era recato a Londra dopo che il re aveva annunciato pubblicamente di essere in cura per un cancro.

Questo nuovo incontro arriva dopo il traumatico allontanamento del figlio minore dalla famiglia reale britannica nel 2020 e il suo trasferimento negli Stati Uniti con la moglie Meghan Markle.

Ancora teso il rapporto col fratello

Il monarca è tornato a Londra da Balmoral, dove ha trascorso le vacanze estive, mentre Harry si trova nel Regno Unito dopo un'assenza di cinque mesi.

Durante il suo soggiorno, il principe ha visitato il Centre for Blast Injury Studies presso l'Imperial College di Londra e ha reso omaggio alla tomba della regina Elisabetta alla St. George's Chapel nel castello di Windsor, in occasione del terzo anniversario della sua morte.

Durante un evento ai WellChild Awards di Londra, il duca ha fatto un commento sulla sua situazione familiare, riferendosi ai rapporti con il fratello William.

Incontrando Declan Bitmead, vincitore del premio «Inspirational Young Person 15-18», ha scherzato sulla convivenza tra fratelli, un chiaro riferimento alla sua esperienza personale. Nonostante la vicinanza geografica, i due non si sono incontrati.

Almeno un riavvicinamento col padre?

La visita di Harry, coincisa con l'anniversario della morte della nonna, ha alimentato speculazioni su un possibile riavvicinamento con il padre. Ma né Buckingham Palace né l'entourage del principe hanno commentato la situazione.

Anche se di recente i tabloid hanno parlato di segnali di disgelo tra Harry e la famiglia reale. In maggio, il duca aveva lanciato un appello alla «riconciliazione» con i Windsor, in particolare con il padre, durante un'intervista alla BBC.

In quell'occasione, il figlio minore aveva espresso il desiderio di ricucire i rapporti con la famiglia reale, nonostante i conflitti persistenti con il fratello.

E ha dichiarato di essere «stanco di lottare» e di voler trascorrere il tempo rimanente in sintonia con il padre, che è in cura per un tumore diagnosticato all'inizio del 2024.

Nessun perdono?

Ha anche menzionato il suo perdono verso alcuni membri della famiglia, pur riconoscendo che alcuni di loro potrebbero non perdonarlo mai per aver scritto la sua autobiografia «Spare».

Harry è arrivato a Clarence House nel tardo pomeriggio, poco dopo l'arrivo di Carlo da Balmoral. Il principe ha lasciato in fretta il Centre for Blast Injury Studies, spiegando ai fan che doveva andare perché era in ritardo.

Questo comportamento ha alimentato le speculazioni sull'imminente incontro con il re.