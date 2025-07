Re Carlo III. Imago

Nonostante le tensioni familiari, Re Carlo III ha espresso il desiderio che Harry, Meghan e i loro figli partecipino ai suoi funerali, come parte del piano segreto noto come Operazione Menai Bridge.

Nicolò Forni

Re Carlo III, a 76 anni, ha manifestato il desiderio che il figlio, il principe Harry, insieme a Meghan Markle e i loro figli Archie e Lilibet Diana, partecipino ai suoi futuri funerali.

Questa decisione, riportata da «The Telegraph», fa parte dell'Operazione Menai Bridge, il piano segreto per le esequie del sovrano, che include l'annuncio della morte, la processione del feretro e la sepoltura nella Cappella di San Giorgio a Windsor.

Tradizionalmente è il monarca a decidere i dettagli del proprio funerale, e Carlo ha voluto che i Sussex partecipassero anche alla veglia funebre a Westminster Hall e che Harry camminasse accanto al fratello, il principe William, durante il corteo funebre dall'Abbazia di Westminster.

L'ultima occasione in cui Harry e William si sono trovati insieme è stata nell'agosto 2024, durante i funerali dello zio Lord Robert Fellows nel Norfolk. In quell'occasione, i due fratelli si sono evitati, sedendosi distanti e non scambiandosi parole, come riportato da una fonte al «Sun».

Un comportamento simile si era verificato anche durante l'incoronazione di Carlo III nel maggio 2023, quando i due non si erano rivolti la parola.

La voglia di riconciliazione di Harry e l'apertura di Carlo

In una recente intervista alla «BBC», Harry ha espresso il desiderio di riconciliarsi con la famiglia, ma ha ammesso che il re non gli parla più e che non sa quanto tempo gli resti da vivere.

La riconciliazione sembra lontana, con William che, dopo le critiche pubbliche di Harry alla famiglia reale, ha deciso di escluderlo da futuri eventi reali, compresa la sua incoronazione.

Re Carlo, tuttavia, sembra più disposto al perdono, sperando che la presenza di Harry e Meghan ai suoi funerali possa portare a una riconciliazione tra i fratelli.

Nonostante ciò, i segnali di distensione sono assenti, e la distanza mantenuta durante l'ultima riunione ai funerali dello zio suggerisce che la riconciliazione sognata da Carlo rimane un obiettivo difficile da raggiungere.

