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Royal Family Re Carlo prende una decisione rivoluzionaria: ecco cosa farà a breve

SDA

21.6.2026 - 10:12

Carlo III diventerà il primo re britannico a rendere pubblica la dichiarazione dei redditi, in quello che il Palazzo ha definito un tentativo di «garantire maggiore trasparenza e a favorire una più ampia comprensione delle responsabilità del sovrano». 

Immagine illustrativa d'archivio.
Immagine illustrativa d'archivio.
sda

Keystone-SDA

21.06.2026, 10:12

21.06.2026, 11:40

Lo scrive il Guardian. Secondo fonti di Buckingham Palace, la decisione sarebbe stata presa personalmente dal re.

Le informazioni relative alle imposte personali di Carlo, 77 anni, per l'anno fiscale 2024-2025 saranno diffuse giovedì insieme ad altri rapporti finanziari. I dati relativi alle imposte per il 2025-2026 saranno resi pubblici l'anno prossimo, al termine della revisione contabile.

La decisione del re, che ha trascorso la settimana al Royal Ascot nel Berkshire, si contrappone a quella del figlio, il principe di Galles, 43 anni, che non ha mai reso pubbliche le imposte pagate da quando è diventato erede al trono.

Buckingham Palace: «Stessa cosa da principe di Galles»

«Sebbene questa sia la prima volta che un monarca condivide queste informazioni fiscali personali, ricorderete che sua maestà aveva fatto lo stesso quando era principe di Galles», ha detto un portavoce di Buckingham Palace.

«La decisione di farlo in qualità di sovrano è stata presa su espressa volontà del re stesso, nell'ambito degli adattamenti apportati sin dalla sua ascesa al trono», ha aggiunto.

Le fonti di reddito private del re potrebbero includere denaro proveniente da investimenti o profitti commerciali, fondi generati dalle sue tenute private di Balmoral e Sandringham e risparmi personali.

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