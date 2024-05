Re Carlo

Il sovrano ha visto l’ex calciatore, ma non suo figlio.

Covermedia

Hai fretta? blue News riassume per te Mentre il principe Harry era nel Regno Unito, il padre re Carlo III ha incontrato David Beckham per discutere della sua fondazione di beneficenza.

Prima del suo viaggio in Inghilterra, il portavoce del secondogenito del sovrano aveva riferito che il principe non avrebbe visto suo padre poiché il monarca era impegnato con «altre priorità».

È stato anche riferito che Harry aveva invitato suo padre a partecipare al decimo anniversario degli «Invictus Games» presso la Cattedrale di St Paul, ma l’invito non è stato accolto. Mostra di più

Mentre il principe Harry era nel Regno Unito, il padre re Carlo III ha incontrato David Beckham per discutere della sua fondazione di beneficenza.

Ricordiamo che prima del suo viaggio in Inghilterra, il portavoce del secondogenito del sovrano aveva riferito che il principe non avrebbe visto suo padre poiché il monarca era impegnato con «altre priorità».

Il Daily Mail ha spifferato che il Re ha incontrato la stella del calcio in un luogo sconosciuto e per questo nessuna foto è stata diffusa pubblicamente.

È stato anche riferito che Harry aveva invitato suo padre a partecipare alla celebrazione del decimo anniversario degli «Invictus Games» presso la Cattedrale di St Paul, ma l’invito non è stato accolto.

Harry: «È stato grandioso tornare nel Regno Unito»

Durante la sua visita a Londra, Harry ha partecipato a una festa organizzata dall'organizzazione benefica «Scotty's Little Soldiers», che sostiene i figli in lutto del personale militare.

Ha detto che è stato «grandioso» tornare nel Regno Unito e che la festa è stata «fantastica».

Il duca di Sussex è stato nel Regno Unito per tre giorni prima di volare in Nigeria con la moglie Meghan Markle per una serie di incontri legati ad Archewell, la fondazione di beneficenza della coppia.

Covermedia