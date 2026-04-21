Oggi avrebbe compiuto 100 anni. Keystone

Re Carlo ha ricordato la sua «adorata mamma» in un toccante videomessaggio diffuso da Buckingham Palace nel giorno in cui si celebrano i 100 anni dalla nascita di Elisabetta II con una serie di iniziative nel Regno Unito che vedono il sovrano grande protagonista.

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«Non sarebbe felice del mondo di oggi», ha sottolineato re Carlo III, facendo un riferimento alle divisioni e ai conflitti a livello globale, pur senza citarli direttamente.

Nel video, registrato all'inizio del mese nella biblioteca del castello di Balmoral, dove la regina si spense l'8 settembre del 2022 a 96 anni, il suo primogenito appare in piedi circondato dai volumi della residenza reale, mentre sullo sfondo si intravedono due foto della sovrana.

Il monarca ha messo in evidenza come sua madre abbia attraversato nel suo regno da record durato oltre 70 anni «cambiamenti straordinari e tuttavia, nel corso di ogni decennio, attraverso ogni trasformazione, sia rimasta fedele a se stessa, salda e interamente dedita al popolo che serviva».

Alla fine del breve filmato, contenente immagini sulla vita della regina, c'è anche il richiamo al messaggio di Elisabetta principessa 18enne e l'impegno solenne di suo figlio – successore 77enne che la settimana prossima sarà con la consorte Camilla negli Stati Uniti di Donald Trump per una delicata visita di Stato – a continuare a prendere esempio da quel modello e a fare il suo «dovere» al servizio del Regno fino in fondo.

“God bless you, darling Mama; you remain forever in our hearts and prayers.”



A special tribute from His Majesty The King on what would have been Queen Elizabeth II’s 100th birthday.



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Gli eventi in programma per il centenario

Fra gli eventi in programma oggi, re Carlo con la regina Camilla sono attesi al British Museum per vedere il progetto del memoriale dedicato a Elisabetta a Londra, nel suggestivo St. James Park: è prevista una statua in bronzo della sovrana da giovane, opera di Martin Jennings, che trae ispirazione dal ritratto del 1955 realizzato dall'artista italiano Pietro Annigoni.

Mentre a 20 metri dietro la struttura sarà collocata una statua più piccola del principe consorte Filippo, morto nel 2021.

L'evento clou del giorno, con la famiglia reale al completo, inclusi il principe William e la principessa Kate, è il ricevimento a Palazzo a cui sono invitati i rappresentanti delle tante associazioni di volontariato di cui la sovrana era madrina.