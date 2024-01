Re Carlo sarà operato. Keystone

Re Carlo III è stato ricoverato alla London Clinic per sottoporsi all'intervento alla prostata. Lo ha annunciato Buckingham Palace.

L'ospedale privato nella capitale britannica è lo stesso dove si trova la principessa Kate dopo aver subito un'operazione all'addome. Il sovrano è arrivato a bordo di un'auto accompagnato dalla regina Camilla.

Nel comunicato di palazzo si fa solo riferimento a un generico ospedale di Londra, ma i media britannici confermano che il sovrano si trova nella clinica privata dove è ricoverata la principessa del Galles.$

«Sua Maestà desidera ringraziare tutti coloro che hanno inviato i loro auguri durante la scorsa settimana ed è lieto di apprendere che la sua diagnosi sta avendo un impatto positivo sulla consapevolezza nella salute pubblica», si legge nella nota.

La procedura programmata a cui si deve sottoporre il sovrano riguarda una condizione benigna alla prostata.

Secondo la Bbc, Carlo ha fatto visita alla nuora nella sua camera d'ospedale prima di prepararsi all'intervento. Non è ancora noto per quanto tempo il re resterà alla London Clinic.

Processo insolito

È insolito che i reali britannici annuncino una diagnosi. Ma il re ha deciso di rendere pubblico il suo problema alla prostata per incoraggiare altri uomini a farsi controllare.

Da sottolineare che si tratta comunque di un periodo difficile per la famiglia reale britannica dal punto di vista della salute. Oltre a Carlo, che a breve appunto si sottoporrà all'intervento alla prostata, e a Kate, che la scorsa settimana è stata operata all'addome, anche l'ex moglie del principe Andrea, Sarah Ferguson, ha dovuto subire un'operazione per eliminare un cancro alla pelle, diagnosticato di recente. In precedenza aveva lottato contro un cancro al seno.

ATS / DPA