Re Carlo rimuove un membro molto amato della famiglia reale

Re Carlo ha deciso di rimuovere un membro molto amato della famiglia reale, il treno reale, suscitando reazioni contrastanti tra il pubblico e gli esperti di affari reali. Tutto questo per abbassare le spese e risparmiare per i lavori di ristrutturazione di Buckingham Palace.

Il convoglio a vapore, inaugurato nel 1977 da sua madre, è composto da nove carrozze letto, dotate di sala da pranzo e salotto.

Nel 2024, gli unici due viaggi sono costati circa 85'000 franchi.

La casa reale intende risparmiare anche per sostenere le esorbitanti spese di ristrutturazione di Buckingham Palace, costate circa 400 milioni di franchi.

Nel 2024 i reali sono costati ai contribuenti del Regno Unito circa 95 milioni di franchi.

Re Carlo sembra così essere determinato a lasciare il suo segno sulla monarchia, prendendo decisioni che ritiene necessarie per il futuro.

Re Carlo III ha preso una decisione significativa che ha sorpreso molti: la rinuncia all'amato treno reale (The Royal Train), dopo decenni di servizio, nel tentativo di risparmiare denaro per la ristrutturazione multimilionaria di Buckingham Palace.

Il treno a vapore con locomotiva, composto da nove carrozze letto, da pranzo e da salotto, è stato il mezzo di trasporto preferito della madre, la regina Elisabetta II, durante tutto il suo regno.

L'attuale treno, entrato in servizio per il Giubileo d'argento della defunta monarca nel 1977, è trainato da una delle due locomotive che utilizzano biocarburante ecologico ricavato da scarti di olio vegetale.

Aumento dei costi e scarso utilizzo

Secondo quanto riportato dal «The Mirror», l'aumento dei costi della vecchia flotta - tra cui due viaggi l'anno scorso che sono costati complessivamente circa 85'000 franchi - ha portato il sovrano a dare il «più affettuoso degli addii» dopo aver approvato la sua dismissione per il prossimo anno.

La decisione è vista da alcuni come un tentativo di modernizzare la monarchia e renderla più in linea con i tempi attuali.

Tuttavia, secondo la stampa inglese, altri ritengono che questa scelta possa alienare una parte del pubblico che è affezionata alle tradizioni e ai volti familiari della famiglia reale.

Esempio di «disciplina fiscale»

James Chalmers, custode della Borsa Privata reale, ha dichiarato che la soppressione del mezzo di trasporto è un esempio di «disciplina fiscale» applicata dalla casa reale britannica nel tentativo di ottenere un «buon rapporto qualità-prezzo».

«Il treno reale, naturalmente, è stato parte della vita nazionale per molti decenni, amato e curato da tutte le persone coinvolte. Ma nell'andare avanti non dobbiamo essere legati al passato», ha dichiarato il tesoriere reale al «The Mirror».

Non solo il treno

I reali non si spostano solo in treno. L'anno scorso hanno speso circa 3 milioni di franchi per viaggi in jet privato, elicotteri e treni, secondo i conti annuali pubblicati lunedì 30 giugno.

Un viaggio di re Carlo e della regina Camilla in Australia e alle Samoa, in ottobre, è costato l'incredibile cifra di 435'000 franchi.

Quanto costano i reali ai cittadini?

Il Sovereign Grant, che paga i doveri ufficiali della famiglia reale e la manutenzione dei palazzi reali, è coperto da fondi pubblici in cambio della cessione da parte del re delle entrate del Crown Estate.

Per i conti dello scorso anno, i reali sono costati al contribuente circa 95 milioni di franchi per il quarto anno consecutivo.

Ma i profitti record dei parchi eolici offshore hanno fatto sì che il Crown Estate abbia registrato profitti netti per l'ultimo anno finanziario pari a 1,1 miliardi di sterline, il che significa che l'anno prossimo e quello successivo verrà erogato un Sovereign Grant da record, pari a 132 milioni di sterline (145 milioni di franchi).

Gli esorbitanti costi di ristrutturazione di Buckingham Palace

Il denaro extra servirà a pagare i lavori di ristrutturazione di Buckingham Palace, costati 369 milioni di sterline (oltre 400 milioni di franchi), e la manutenzione delle altre residenze reali.

Nonostante le diverse opinioni, è chiaro che re Carlo è determinato a lasciare il suo segno sulla monarchia, prendendo decisioni che ritiene necessarie per il futuro della famiglia reale.

Resta da vedere come questa mossa influenzerà la sua popolarità e quella della monarchia nel suo complesso.