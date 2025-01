Re Carlo sulla mamma Elisabetta: «Quando facevamo il bagno, lei si esercitava con la corona»

Membri della Famiglia Reale affiancano il Re Carlo III e la Regina Camilla sul balcone di Buckingham Palace dopo l'incoronazione a Londra, Gran Bretagna, il 6 maggio 2023. L'apparizione sul balcone avviene per salutare la folla che si è radunata a The Mall e per assistere al passaggio in volo degli aerei della Royal Air Forc (RAF), ultimo episodio ufficiale della cerimonia d'incoronazione di Carlo III.

Immagine: KEYSTONE/EPA/Neil Hall