King Charles Iii

Confermato anche il viaggio in Italia del sovrano britannico e della regina Camilla.

Covermedia Covermedia

Re Carlo III tornerà ai doveri pubblici questa settimana dopo il breve ricovero. Il monarca britannico è stato ricoverato alla London Clinic giovedì scorso per via di «effetti collaterali temporanei» dovuti alle cure oncologiche che sta seguendo.

Su consiglio medico, il sovrano ha annullato un impegno di lavoro a Birmingham e si è recato a Highgrove, la tenuta reale nel Gloucestershire, dove ha goduto di alcuni giorni di riposo.

Tornerà in pubblico nei prossimi giorni. Tra i vari impegni, è previsto un incontro con il premier Keir Starmer. Confermato anche il viaggio in Italia insieme alla regina Camilla, che si recheranno per una serie di impegni pubblici e diplomatici a Roma e Ravenna. Durante il viaggio i due reali festeggeranno, il 9 aprile, il 20esimo anniversario di matrimonio.

Ricordiamo che al sovrano è stata diagnosticata una forma di tumore non specificato nel febbraio 2024, per cui continua a seguire delle cure.

Dopo il ricovero, Buckingham Palace ha diffuso un comunicato: «A seguito delle cure programmate e continuative per il cancro di questa mattina, il Re ha sperimentato effetti collaterali temporanei che hanno richiesto un breve periodo di osservazione in ospedale».