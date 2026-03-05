  1. Clienti privati
Sempre più emarginato Re Carlo trascorre un weekend a Sandringham, ma snobba completamente il fratello Andrea

Carlotta Henggeler

5.3.2026

 I due fratelli, lo scorso weekend, si trovavano a poco più di 3 chilometri di distanza (Collage di immagini Chatgpt).
Keystone/dpa

Re Carlo III ha trascorso il fine settimana nella sua residenza di Sandringham. Nonostante la vicinanza, non ci sarebbe stato alcun incontro con il fratello Andrea: secondo alcune fonti, il sovrano avrebbe evitato deliberatamente di vederlo.

05.03.2026, 12:17

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Re Carlo III ha trascorso il fine settimana nella residenza di Sandringham, dove si trova anche il fratello Andrea.
  • Nonostante la vicinanza, secondo il tabloid «Sun» il sovrano avrebbe evitato deliberatamente qualsiasi incontro con lui.
  • Un contatto indiretto ci sarebbe stato sabato, quando il cappellano di Carlo ha fatto visita ad Andrea prima di incontrare il re il giorno seguente.
Mostra di più

Re Carlo III ha passato il fine settimana nella sua tenuta di Sandringham, nella contea di Norfolk. Ciononostante non ci sarebbe stato alcun incontro con il fratello Andrea, che attualmente vive anche lui nella proprietà.

Come riporta il tabloid britannico «Sun», tra i due non ci sarebbe stato alcun contatto. Il sovrano avrebbe evitato deliberatamente il fratello, caduto in disgrazia negli ultimi anni.

«Sebbene vivesse a sole due miglia di distanza [poco più di 3 km] e fosse anche in giro in auto nei dintorni», ha riferito al giornale una fonte di palazzo.

Il cappellano del re era con lui

Un contatto indiretto, però, ci sarebbe stato. Sabato il cappellano di casa del monarca avrebbe fatto visita all'ex principe.

Sempre secondo il «Sun», è stato visto dirigersi verso Wood Farm, dove Andrea è temporaneamente alloggiato dopo aver lasciato la Royal Lodge di Windsor. Lì, si sarebbe trattenuto circa un’ora.

La domenica mattina lo stesso cappellano ha poi incontrato Carlo. Prima della funzione religiosa, nella chiesa di St Mary Magdalene, ha salutato il sovrano con una stretta di mano, scambiando con lui alcune parole. Carlo è apparso di buon umore.

