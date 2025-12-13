Re Carlo vende addobbi natalizi di lusso, ma anche marmellate, miele e biscotti

Re Carlo III KEYSTONE

Le residenze reali e il negozio online offrono una nuova collezione di decorazioni natalizie a tema royal, con prezzi elevati che sfruttano l'interesse per i souvenir della corona britannica.

Nei negozi delle residenze reali e sul sito ufficiale, re Carlo ha introdotto una collezione di decorazioni natalizie che si distingue per i prezzi elevati. Questi articoli, che attraggono sia i visitatori inglesi che quelli stranieri, sono disponibili nei luoghi iconici della famiglia reale.

Tra gli addobbi, una riproduzione in velluto e brillantini di Buckingham Palace è venduta a 45 euro, mentre una carrozza decorata con paillette costa 32 euro.

La collezione include anche una pallina commemorativa dell'incoronazione di Carlo e Camilla, realizzata in porcellana finissima, che ha un prezzo di quasi 100 euro. Altri articoli includono una tazzina di tè in velluto decorata a mano, la corona del, il trono in velluto rosso, e gli amati corgi della defunta regina Elisabetta II.

Prezzi elevati, ma anche per tutte le tasche

I prezzi elevati delle decorazioni, come sottolineato dal tabloid «Sun», rendono difficile per molti sudditi permettersi questi lussuosi addobbi.

Oltre alle decorazioni, la collezione comprende borse di tela, tovagliette per il tè, cioccolatini, biscotti, tazze, tè, bicchieri e calamite da frigorifero, con prezzi che partono da 4,5 euro.

Il monarca, noto per il suo acume negli affari, come ricorda anche «Oggi», ha sempre cercato di capitalizzare l'interesse per i souvenir reali. Quest'estate ha messo in vendita un vaso di cristallo in edizione limitata per 4'500 euro.

Anche la tenuta di Highgrove offre una linea di prodotti, tra cui un cesto di Natale da 400 euro e champagne da 50 euro.

Come la nuora Meghan Markle, anche Carlo vende prodotti biologici come marmellate, miele, vino, tè e biscotti. Di recente Highgrove ha ampliato la sua offerta includendo abbigliamento, accessori per la casa e gioielli.