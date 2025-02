Re Carlo, allora ancora principe, con Papa Francesco e sua moglie Camilla in Vaticano il 4 aprile 2017. Keystone/EPA/Vincenzo Pinto

Un anno fa, la famiglia reale britannica ha reso pubblico che re Carlo III aveva un cancro. Nonostante sia in cura, il monarca ha in programma un altro viaggio all'estero, questa volta in Italia.

DPA dpa

Hai fretta? blue News riassume per te Re Carlo III si recherà in Italia a inizio aprile e visiterà anche il Vaticano, dove incontrerà Papa Francesco.

Un anno fa il Palazzo ha reso pubblico che Carlo è malato di cancro, ma nonostante le cure, ora sta viaggiando di nuovo all'estero.

Con il Pontefice celebrerà il Giubileo, che la Chiesa cattolica festeggia di solito ogni 25 anni.

In quanto monarca, Carlo non è solo il capo di Stato, ma anche il capo della Chiesa anglicana d'Inghilterra. Mostra di più

Re Carlo III ha in programma una visita ufficiale in Italia a inizio aprile insieme alla consorte, la regina Camilla.

Il viaggio coinciderà con il 20° anniversario di matrimonio della coppia reale.

Si tratterà del quarto viaggio all'estero per il sovrano britannico dopo la diagnosi di cancro e il primo nella Penisola – dopo i molti compiuti in passato come principe di Galles – nel ruolo di capo dello Stato e successore sul trono di sua madre, la regina Elisabetta II.

Lo ha annunciato formalmente Buckingham Palace, confermando le anticipazioni dei media. L'agenda – in attesa d'indicazioni più dettagliate e delle date esatte – prevede anche un incontro con Papa Francesco in Vaticano, in occasione del Giubileo, e tappe a Roma e a Ravenna.

In autunno il viaggio in Australia e alle Samoa

Un anno fa il Palazzo ha reso pubblico che il 76enne era malato di cancro, ma nonostante le cure, ora sta viaggiando di nuovo all'estero.

Ad esempio in autunno ha visitato l'Australia e le Samoa con la moglie, mentre a gennaio si è recato in Polonia per celebrare l'80mo anniversario della liberazione del campo di sterminio tedesco di Auschwitz-Birkenau.

Oltre a Roma la coppia reale visiterà Ravenna

Carlo e Camilla visiteranno la capitale italiana Roma e la città settentrionale di Ravenna. Celebreranno l'Anno Santo con il Papa: la Chiesa cattolica di solito celebra un anno giubilare di questo tipo ogni 25 anni.

Giova ricordare che in quanto monarca della Gran Bretagna, Carlo non è solo il capo di Stato, ma anche il capo della Chiesa anglicana d'Inghilterra.