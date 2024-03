Jack Black

Il celebre attore Jack Black manifesta il suo desiderio di riprendere il ruolo di Dewey Flint e coinvolgere il creatore Mike White in una nuova avventura musicale.

Jack Black ha dichiarato di essere pronto per un sequel di «School of Rock». Questo, a patto che Mike White, il genio dietro «The White Lotus» di HBO, sia nuovamente coinvolto nella scrittura.

Nel film del 2003, Black interpreta Dewey Flint, un chitarrista alle prime armi trasformatosi in insegnante supplente, affiancato da stelle del calibro di Joan Cusack, Mike White e Sarah Silverman, con White che ha anche scritto la sceneggiatura.

Nonostante il boom commerciale che ha superato i 130 milioni di dollari in tutto il mondo, «School of Rock» non ha mai avuto un seguito. Ma il film ha ispirato un adattamento teatrale a Broadway nel 2015, mentre Nickelodeon ha creato uno spin-off televisivo non correlato, che ha avuto tre stagioni di successo.

«Dovremmo avere Mike White di nuovo al timone»

Tuttavia, parlando di un possibile ritorno nei panni di Flint, Black ha rivelato: «Sai, Mike White ha scritto il primo ed è un genio. E dovremmo avere Mike White di nuovo al timone, ma al momento è molto impegnato con ‹The White Lotus›, il miglior programma in TV».

In seguito a un'analisi retrospettiva del film per il suo ventesimo anniversario su Rolling Stone è emerso che l'attenzione pubblica che «School of Rock» ha ricevuto ha portato alcuni giovani membri del cast a essere vittime di bullismo.

Prima delle rivelazioni, Black aveva dichiarato a Entertainment Tonight che il film era stato «il momento più alto della mia carriera». Kevin Clark, il batterista della band del lungometraggio originale, è morto nel 2021 dopo essere stato investito da una macchina mentre pedalava in bicicletta.

Recentemente, Black ha ripreso il suo ruolo principale come Po in «Kung Fu Panda 4».

Covermedia