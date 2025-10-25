David Beckham in compagnia della moglie Victoria Beckham in uno scatto del 2023. KEYSTONE

Rebecca Loos torna a parlare della sua presunta relazione avuta con David Beckham, mentre la moglie Victoria difende la solidità del suo matrimonio in un'intervista recente.

«Sarebbe stato davvero carino da parte sua dire "non è stato il periodo di cui vado più fiero"», ha dichiarato la oggi 46enne, che fa l'insegnate di yoga in Norvegia.

Intanto, Victoria, moglie di David, al podcast «Call Her Daddy», ha ricordato a tutti la forza della loro unione: «Ci hanno lanciato addosso così tante cose e noi siamo sempre stati lì insieme e abbiamo semplicemente superato la maledetta tempesta». Mostra di più

Rebecca Loos, ex assistente di David Beckham, ha riacceso le discussioni su una presunta relazione con l'ex calciatore.

In un'intervista a «60 Minutes Australia», come riportato dal «Daily Mail», la oggi 46enne ha ribadito le sue affermazioni di aver avuto una relazione di quattro mesi con Beckham nel 2003, mentre lui era sposato con Victoria Beckham.

Loos ha dichiarato di non aver mai esagerato o mentito riguardo alla sua versione dei fatti, nonostante la potente influenza mediatica della coppia Beckham.

«Sì, le storie erano orribili, ma sono vere», ha detto. «Così tante persone si sono lasciate alle spalle tutta questa vicenda, lo scandalo e tutto il resto. E lui l'ha riportata alla ribalta in un modo che sta danneggiando la mia reputazione... Penso che se avesse voluto parlare di quel periodo e di quanto fosse stato difficile, sarebbe stato davvero carino da parte sua dire "non è stato il periodo di cui vado più fiero"».

La difesa arcigna di Victoria

Nel frattempo Victoria ha affrontato le dichiarazioni di Loos durante un'apparizione nel podcast «Call Her Daddy». Ha parlato della forza del suo matrimonio con David, sottolineando come abbiano superato molte critiche nel corso degli anni.

«Abbiamo recentemente festeggiato il nostro 26° anniversario di matrimonio», ha detto, aggiungendo che molte persone non credevano che il loro matrimonio sarebbe durato così a lungo.

«Ci hanno lanciato addosso così tante cose e noi siamo sempre stati lì insieme e abbiamo semplicemente superato la maledetta tempesta», ha aggiunto la ex Spice Girls.

Rebecca si era sentita ingannata, ma ora è storia

Loos ha descritto il suo lavoro con Beckham come molto vicino, essendo spesso la prima e l'ultima persona che vedeva ogni giorno.

Ha raccontato di essere stata invitata da Beckham in un hotel a Madrid mentre Victoria era fuori città, e di essersi sentita ingannata dopo alcuni eventi sociali.

Ha anche riflettuto sull'impatto che la pressione mediatica ha avuto sulla sua salute mentale, ma ha cercato di mantenere un atteggiamento coraggioso.

Come riporta il magazine «Chi», Loos ha cambiato vita e lavora come insegnante di yoga e meditazione.

I Beckham, invece, continuano a vivere insieme e hanno quattro figli. Nonostante le vecchie e nuove accuse, la coppia sembra rimanere unita, affrontando le tempeste mediatiche con determinazione.