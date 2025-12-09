  1. Clienti privati
L'annuncio social della coppia Rebel Wilson e Ramona Agruma in attesa del secondo figlio

Covermedia

9.12.2025 - 09:30

Rebel Wilson & Ramona Agruma
Rebel Wilson & Ramona Agruma

La famiglia, già unita attorno alla piccola Royce, si prepara ad accogliere un nuovo membro.

Covermedia

09.12.2025, 09:30

09.12.2025, 09:35

Rebel Wilson e Ramona Agruma aspettano il secondo bebè. L'annuncio, pubblicato congiuntamente su Instagram, mostra le immagini della primogenita Royce quando era neonata, seguite dal test di gravidanza positivo e dal pancione che segna l'inizio di una nuova avventura familiare.

«La bimba numero due è in arrivo», scrive la coppia, aggiungendo: «La notizia più felice per la nostra famiglia... presto saremo in quattro! La bimba numero due è in arrivo». Ramona conclude il pensiero con un affettuoso «Ti amo @rebelwilson».

Rebel condivide il video anche nelle Stories, commentando con entusiasmo: «Grandi novità per la famiglia Wilson». Per l'attrice di «Pitch Perfect» e la fashion designer si tratta del secondo figlio dopo la nascita, tramite gestazione per altri, di Royce Lillian Elizabeth Wilson nel novembre 2022.

Il desiderio di diventare madre

Il loro legame diventa pubblico nel giugno di quello stesso anno, quando Rebel aveva appena raccontato il suo desiderio di diventare madre, anche da sola se necessario.

«Mi piacerebbe avere una famiglia. In questo momento ci sto provando da sola per via dell'orologio biologico. Se incontrerò la persona giusta, fantastico, e potrà integrarsi in qualunque cosa accada», dichiarava a «People», ricordando un momento significativo.

«Circa tre mesi dopo che avevamo iniziato a frequentarci, ho dovuto dirle: "Ho una surrogata ed è incinta"». La risposta di Ramona è stata immediata: «Era seduta al mio tavolo in cucina e mi ha detto: "Ti amo e amerò tua figlia allo stesso modo". Sono rimasta scioccata. Non ci ha neanche pensato: ha detto subito "Che notizia meravigliosa"».

