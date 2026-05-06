«Ora siamo in quattro»Rebel Wilson mamma bis: nata Rose Estelle, la seconda figlia con Ramona Agruma
Covermedia
6.5.2026 - 09:30
L'attrice pubblica sui social l'arrivo della secondogenita e festeggia con la moglie: «Ora siamo in quattro».
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06.05.2026, 09:30
06.05.2026, 09:35
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Rebel Wilson annuncia la nascita della sua seconda figlia, Rose Estelle, e allarga la famiglia con la moglie Ramona Agruma.
L'attrice del film «Pitch Perfect» ha condiviso la notizia su Instagram: «Orgogliosa di annunciare la nascita della nostra seconda figlia, Rose Estelle! Che meravigliosa benedizione avere un'altra bambina! Ora, dal 4 maggio, siamo in quattro».
La coppia ha accolto la bambina con grande entusiasmo. «Ramona e io siamo incredibilmente grate e felici di far crescere la nostra famiglia. Grazie a tutti per gli auguri», aggiunge Wilson.
Anche Agruma ha commentato il post: «Brindiamo alla nostra famiglia! Ora siamo in quattro».
La notizia arriva mentre a Sydney è in corso una causa per diffamazione contro Wilson: l'attrice australiana Charlotte MacInnes, apparsa nella sua commedia del 2024 «The Deb», l'ha citata in giudizio.