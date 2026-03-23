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Hollywood Reese Witherspoon festeggia 50 anni: «Bisogna ridere ogni giorno»

Covermedia

23.3.2026 - 13:00

Reese Witherspoon
Reese Witherspoon

Selfie ironici, momenti privati e affetto pubblico: l'attrice Reese Witherspoon celebra i 50 con leggerezza. Jennifer Aniston e Jennifer Garner firmano gli auguri più sentiti.

Covermedia

23.03.2026, 13:00

23.03.2026, 13:05

Reese Witherspoon compie 50 anni e lo fa a modo suo: con un sorriso, autoironia e un messaggio che suona come un manifesto personale: «Bisogna ridere ogni giorno».

L'attrice de «La rivincita delle bionde» affida ai social una sequenza di scatti spontanei, tra selfie buffi e frammenti di quotidianità, lontani dalla perfezione patinata di Hollywood.

«Compio 50 anni oggi... ho pensato di mostrarvi alcuni momenti salienti», scrive. Nessuna celebrazione ostentata, ma un racconto diretto, quasi intimo.

A fare da contrappunto arrivano gli auguri di due presenze chiave della sua vita: Jennifer Aniston e Jennifer Garner.

Aniston ripercorre oltre trent'anni di amicizia con un montaggio di immagini tra set, feste e backstage – da «Friends» a «The Morning Show». Un legame che trova una delle sue espressioni più iconiche anche nella partecipazione di Witherspoon alla serie cult nel 2000, nei panni di Jill Green.

«Ha 50 anni ed è ancora la mia piccola bomba preferita. Mia sorella, la mia complice, il mio cuore da 30 anni. Whaaaaa!?», scrive. Poi, senza mezzi termini: «Ti amo, tesoro».

Più intima la dedica di Jennifer Garner, che sceglie la musica: un video al sassofono sulle note di «You Are My Sunshine», accompagnato da immagini condivise negli anni. «Un'ode alla mia amica raggio di sole», scrive.

Nessun eccesso, nessuna nostalgia. A 50 anni, Reese Witherspoon sceglie la leggerezza come cifra stilistica.

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