A fare da contrappunto arrivano gli auguri di due presenze chiave della sua vita: Jennifer Aniston e Jennifer Garner.
Aniston ripercorre oltre trent'anni di amicizia con un montaggio di immagini tra set, feste e backstage – da «Friends» a «The Morning Show». Un legame che trova una delle sue espressioni più iconiche anche nella partecipazione di Witherspoon alla serie cult nel 2000, nei panni di Jill Green.
«Ha 50 anni ed è ancora la mia piccola bomba preferita. Mia sorella, la mia complice, il mio cuore da 30 anni. Whaaaaa!?», scrive. Poi, senza mezzi termini: «Ti amo, tesoro».
Più intima la dedica di Jennifer Garner, che sceglie la musica: un video al sassofono sulle note di «You Are My Sunshine», accompagnato da immagini condivise negli anni. «Un'ode alla mia amica raggio di sole», scrive.
Nessun eccesso, nessuna nostalgia. A 50 anni, Reese Witherspoon sceglie la leggerezza come cifra stilistica.