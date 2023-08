Reese Witherspoon

La star di «Big Little Lies» e il talent agent hanno firmato un accordo di scioglimento del matrimonio, che sarà poi confermato da un giudice.

Matrimonio al capolinea per Reese Witherspoon e Jim Toth, che hanno firmato le carte per il divorzio.

È quanto si apprende da The Blast, che ha ottenuto i documenti per il divorzio depositati nella contea di Davidson, in Tennessee.

La coppia dovrà quindi seguire il corso di genitorialità standard della contea previsto per le coppie separate con figli.

Tuttavia, i due ex coniugi hanno già presentato il loro «piano genitoriale permanente» per il figlio Tennessee di 10 anni.

Reese e Jim avevano anche stipulato un accordo prematrimoniale che prevedeva «disposizioni adeguate e sufficienti» per i loro beni e debiti.

Gli ultimi documenti depositati sanciscono quindi a tutti gli effetti il divorzio dei due vip, che si riappropriano dello status di single, così come stabilito dallo Stato.

In un post Instagram condiviso pochi giorni prima del loro 12esimo anniversario di matrimonio, a marzo, Reese e Jim hanno annunciato la separazione.

«È con molta attenzione e considerazione che abbiamo preso la difficile decisione di divorziare», hanno spiegato ai fan. «Abbiamo goduto di tanti anni meravigliosi insieme e stiamo andando avanti con profondo amore, gentilezza e rispetto reciproco per tutto ciò che abbiamo creato insieme».

Reese è stata precedentemente sposata dal 1999 al 2008 con Ryan Phillippe, il padre dei suoi figli Ava e Deacon.

