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Hollywood Reese Witherspoon lancia l'allarme sull'IA: «È il momento di non restare indietro»

Covermedia

16.4.2026 - 13:00

Reese Witherspoon
Reese Witherspoon

L'attrice Reese Witherspoon lancia un appello sui social per colmare il divario tecnologico e affrontare la rivoluzione dell'intelligenza artificiale.

Covermedia

16.04.2026, 13:00

16.04.2026, 13:04

Reese Witherspoon invita le donne a familiarizzare con l'intelligenza artificiale.

In un video pubblicato su Instagram, la star di «The Morning Show» racconta un episodio significativo: durante un incontro tra appassionate di lettura, solo tre donne su dieci avevano familiarità con l'IA, e solo una «sapeva davvero cosa stava facendo».

«Se solo tre su dieci usano già l'intelligenza artificiale, significa che il 70% non sta tenendo il passo», osserva. «La tecnologia corre veloce: se non inizi a capirla subito, ti supera».

Witherspoon riflette anche sulla sua esperienza personale con le nuove piattaforme: «Dobbiamo imparare un po' alla volta per restare aggiornate. I nostri figli le usano ogni giorno».

Nel post che accompagna il video, promette di condividere il suo percorso di apprendimento con i follower, sottolineando un dato significativo: i lavori svolti dalle donne hanno una probabilità tre volte maggiore di essere automatizzati dall'IA, mentre l'uso di queste tecnologie da parte delle donne resta inferiore del 25% rispetto agli uomini.

«Non vogliamo restare indietro. Volete imparare con me?», conclude.

L'attrice è attualmente impegnata nella produzione di «Elle», prequel della saga «La rivincita delle bionde», in uscita il 1° luglio.

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