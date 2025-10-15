Reese Witherspoon

Da Goldie Hawn a Jane Fonda, fino a Lucille Ball: l'attrice racconta come il potere femminile dietro le quinte abbia cambiato per sempre l'industria cinematografica.

Covermedia Covermedia

Sul palco dello Shine Away Summit, Reese Witherspoon ha reso omaggio alle icone che hanno reso possibile la sua carriera.

«La mia carriera è stata resa possibile da donne come Lucille Ball, Jane Fonda e da quelle che hanno fondato le proprie società», ha dichiarato in un incontro con The Hollywood Reporter durante l'evento annuale organizzato dalla sua società di produzione Hello Sunshine agli Universal Studios di Los Angeles.

«Goldie Hawn è stata una di quelle che ha preso il controllo del proprio destino, producendo molti dei suoi film. Io non ho fatto altro che seguire un sentiero già tracciato da donne straordinarie».

Con la sicurezza di chi ha trasformato la propria immagine in un brand di successo – Hello Sunshine è oggi valutata oltre 850 milioni di euro – Witherspoon guarda alla nuova generazione con la stessa generosità che ha ricevuto all'inizio della sua carriera.

«Parliamo di come strutturare un'azienda, come assumere le persone giuste... tutto ciò di cui le donne vogliono discutere. Sono qui per fare da mentore, perché ho avuto mentori meravigliosi anch'io».

L'attrice, 49 anni, ha poi ricordato un momento chiave della sua carriera: il ruolo di June Carter Cash in «Quando l'amore brucia l'anima – Walk the Line», che nel 2006 le valse l'Oscar.

«Quando penso a Walk the Line, lo considero il seme da cui è nata Hello Sunshine», ha spiegato. «È stata la mia prima esperienza nel dare visibilità a una donna che meritava di essere raccontata. Da lì è nata la mia ideologia: creare uno spazio in cui le storie femminili potessero brillare».