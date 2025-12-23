Romy Reiner Con Rob Reiner E Michele Singer Reiner

Jake e Romy Reiner ringraziano per l'ondata di affetto ricevuta e annunciano che un memoriale per Rob Reiner e Michele Singer Reiner si terrà prossimamente.

Covermedia Covermedia

I figli di Rob Reiner e di Michele Singer Reiner stanno organizzando una cerimonia commemorativa in ricordo dei genitori, scomparsi lo scorso dicembre.

Jake e Romy Reiner hanno fatto sapere che i dettagli dell'evento verranno comunicati più avanti, esprimendo intanto gratitudine per il sostegno ricevuto.

L'attore e regista, 78 anni, è stato trovato morto insieme alla moglie, fotografa e produttrice di 70 anni, nella loro abitazione di Los Angeles il 14 dicembre. Il figlio Nick Reiner, 32 anni, è stato incriminato con due capi d'accusa per omicidio volontario di primo grado.

In una dichiarazione congiunta rilasciata a People lunedì, Jake e Romy hanno annunciato che il memoriale si terrà prossimamente. Un portavoce ha aggiunto: «Jake e Romy Reiner restano profondamente grati per l'ondata di amore e sostegno ricevuta. Condivideranno ulteriori informazioni su una cerimonia commemorativa in onore dei loro genitori prossimamente». Non sono stati forniti altri dettagli.

«Dolore inimmaginabile»

All'inizio del mese, i due fratelli avevano già diffuso un messaggio in cui raccontavano il «dolore inimmaginabile» vissuto dopo la tragedia.

«Le parole non bastano nemmeno a descrivere il dolore che proviamo ogni momento della giornata. La perdita orribile e devastante dei nostri genitori, Rob e Michele Reiner, è qualcosa che nessuno dovrebbe mai affrontare. Non erano solo i nostri genitori, erano i nostri migliori amici», avevano scritto. «Siamo grati per le condoglianze, la gentilezza e il sostegno ricevuti non solo da familiari e amici, ma da persone di ogni provenienza. Chiediamo ora rispetto e privacy, che le speculazioni siano temperate da compassione e umanità, e che i nostri genitori vengano ricordati per le vite straordinarie che hanno vissuto e per l'amore che hanno donato».

Rob e Michele Reiner si erano sposati nel 1989. In precedenza, il regista del film «La storia fantastica» era stato sposato con la regista Penny Marshall dal 1971 al 1981, adottando durante quel matrimonio la figlia di lei, Tracy Reiner.

Nel corso della sua carriera dietro la macchina da presa, Reiner ha firmato titoli diventati iconici come «This Is Spinal Tap», «Stand by Me – Ricordo di un'estate», «Misery non deve morire» e «Codice d'onore». Il suo ultimo film, «Spinal Tap II: La fine è solo l'inizio», è uscito lo scorso settembre.