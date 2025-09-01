  1. Clienti privati
Dopo quello del 2021 Reinhold Messner e la moglie Diane rinnovano il loro «sì» in India

SDA

1.9.2025 - 15:48

I due sposi in una foto recente.
I due sposi in una foto recente.
Keystone

Durante un viaggio in India Reinhold Messner e sua moglie Diane Schumacher hanno rinnovato il loro «sì» dato in Alto Adige nel 2021. È stata una cerimonia intima, come racconta il Re degli ottomila su Instagram.

Keystone-SDA

01.09.2025, 15:48

01.09.2025, 15:59

«Era magico, mistico. Solo noi due. Perché insieme, nella solitudine, diamo il meglio di noi. Ci piacciono le persone, ci piace la società. Ma a volte la vita si riduce alla sua forma più pura: solo noi due, fianco a fianco, più forti del mondo che ci circonda».

Visti i numerosi commenti e auguri arrivati da tutto il mondo via social media, i due oggi commentano: «Siamo profondamente grati per tutte le gentili parole che abbiamo ricevuto. Il nostro secondo matrimonio in India è stato più di una semplice celebrazione, è stato un simbolo di unione, di amore oltre i confini. Grazie a tutti coloro che condividono con noi questa gioia e la motivazione per il percorso che ci attende».

