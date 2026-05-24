Reinhold Messner: «Ecco perché non avrei dovuto dare l'eredità ai miei figli»

Reinhold Messner. Imago

Reinhold Messner torna a parlare del difficile rapporto con i figli e ammette di essersi pentito di aver distribuito in anticipo parte della sua enorme eredità: «Mi hanno messo da parte».

Hai fretta? blue News riassume per te Reinhold Messner sostiene che i rapporti con i figli si siano incrinati dopo la distribuzione anticipata del patrimonio.

L'alpinista racconta di sentirsi escluso dalla famiglia e definisce quella scelta «un errore».

Il figlio Simon respinge però le accuse e afferma che sarebbe stato il padre ad allontanarsi. Mostra di più

Reinhold Messner torna a parlare della frattura con i suoi figli e lo fa con toni molto amari.

L'alpinista altoatesino sostiene infatti di essersi pentito di aver distribuito parte della propria eredità mentre era ancora in vita, una scelta che - secondo lui - avrebbe finito per distruggere gli equilibri familiari.

Intervistato dalla trasmissione radiofonica austriaca «Frühstück bei mir» di «Ö3», l'uomo ha raccontato di sentirsi oggi escluso dalla sua stessa famiglia. «Appena hanno avuto tutto, hanno cercato di mettere da parte me e mia moglie», ha dichiarato.

«Pensavo di fare la cosa giusta»

Il celebre scalatore spiega di aver anticipato il passaggio del patrimonio convinto di trasmettere ai figli un senso di responsabilità. Una decisione presa quando aveva circa 75 anni e che oggi considera un errore.

Secondo le stime riportate dall'Ansa, riprese anche da «Vanity Fair», il patrimonio complessivo di Messner sarebbe compreso tra i 30 e i 37 milioni di euro. Ed è proprio attorno alla gestione dell'eredità che, a suo dire, i rapporti familiari avrebbero iniziato a deteriorarsi.

«Ero ingenuo», ha ammesso. «Pensavo di insegnare qualcosa ai miei figli». Invece, col tempo, avrebbe percepito un progressivo allontanamento. «Mi fa male vedere il lavoro di una vita trattato come se non valesse più nulla».

Le tensioni già raccontate in passato

Non è la prima volta che affronta pubblicamente questo tema. Già alcuni anni fa, in un'intervista al «Corriere della Sera», aveva raccontato di sentirsi deluso dai figli e aveva spiegato come la distribuzione dei beni avesse cambiato il clima familiare.

L'ex alpinista aveva ricordato con nostalgia la propria infanzia in una famiglia numerosa, fondata sul rispetto reciproco e sulla gratitudine verso i genitori. «Quando ho distribuito l'eredità materiale, la famiglia si è spezzata», aveva dichiarato.

Il figlio Simon: «Non lo abbiamo abbandonato»

A respingere la versione del padre è stato però Simon Messner, uno dei quattro figli, che in un'intervista alla «Bild» ha negato qualsiasi forma di esclusione nei confronti dell'alpinista.

«Fa malissimo sentire queste cose perché non sono vere», ha spiegato. Secondo Simon, sarebbe stato proprio il padre ad allontanarsi gradualmente dalla famiglia. «È lui che si è distaccato da noi».

Nonostante il conflitto, il figlio ha lasciato trasparire tutta la sofferenza per la situazione: «Mio padre mi manca ogni giorno».

Una leggenda dell'alpinismo mondiale

L'81enne resta una delle figure più importanti nella storia dell'alpinismo.

Tra il 1970 e il 1986 è stato il primo uomo a conquistare tutti i 14 Ottomila, dal Nanga Parbat - dove perse la vita il fratello Günther - fino al Lhotse in Nepal, passando per Everest, K2, Annapurna e Makalu.

I suoi quattro figli sono nati da due diverse relazioni: Làyla dalla relazione con Nena Holguín, mentre Magdalena Maria, Gesar Simon e Anna dal matrimonio con Sabine Stehle.

Dal 2021 Messner è sposato con Diane Schumacher, più giovane di lui di 35 anni.