Il celebre maestro Riccardo Muti dirigerà l'Orchestra Giovanile Luigi Cherubini il 31 maggio 2025, aprendo il Ravenna Festival, ricco di eventi e ospiti illustri.

Il 31 maggio 2025, il Ravenna Festival alzerà il sipario sulla sua XXXVI edizione con un concerto inaugurale diretto dal maestro Riccardo Muti.

L'evento, che si terrà al Palazzo Mauro De André, vedrà protagonista l'Orchestra Giovanile Luigi Cherubini, fondata dallo stesso Muti nel 2004 per valorizzare giovani talenti musicali italiani.

Il programma del festival, che si svolgerà dal 31 maggio al 30 luglio, prevede oltre 100 spettacoli e coinvolgerà più di 1.000 artisti provenienti da tutto il mondo. Tra gli ospiti di spicco figurano direttori d'orchestra del calibro di Zubin Mehta e Daniel Harding, nonché ensemble rinomati come l'Accademia Bizantina.

Fondato nel 1990 da Maria Cristina Mazzavillani, moglie di Riccardo Muti, il Ravenna Festival si è affermato come uno degli appuntamenti culturali più importanti d'Italia, offrendo ogni anno una programmazione che spazia dalla musica classica all'opera, dalla danza al teatro.

L'edizione di quest'anno si preannuncia particolarmente significativa, non solo per la presenza di illustri personalità del panorama musicale internazionale, ma anche per l'ampiezza e la varietà delle proposte artistiche, che sapranno affascinare e coinvolgere un pubblico eterogeneo.