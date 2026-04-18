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La confessione Riccardo Scamarcio parla dei suoi amori: «Single? Mai più di sei mesi. Da solo non ci so stare»

ai-scrape

18.4.2026 - 10:22

Presto uscirà il nuovo film che vede protagonista Riccardo Scamarcio, «Alla festa della rivoluzione».
Presto uscirà il nuovo film che vede protagonista Riccardo Scamarcio, «Alla festa della rivoluzione».
IMAGO/ABACAPRESS

L’attore si racconta a cuore aperto: tra amori intensi, rotture dolorose e la felicità ritrovata con Benedetta Porcaroli.

Antonio Fontana

18.04.2026, 10:22

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Riccardo Scamarcio ha dichiarato di non essere mai rimasto single per più di sei mesi.
  • Ospite a «Domenica In», ha presentato il film «Alla festa della rivoluzione».
  • Ha ricordato la lunga e dolorosa relazione finita con Valeria Golino.
  • Dopo altre storie, oggi è felice con Benedetta Porcaroli, conosciuta sul set.
  • Per lui, senza qualcuno con cui condividere la vita, si è felici solo a metà.
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Riccardo Scamarcio non ha dubbi: la solitudine non fa per lui.

«Single? Al massimo sei mesi nella mia vita. Stare da solo non mi piace», ha confessato senza filtri nello studio di «Domenica In», dove è stato ospite per presentare il suo nuovo film «Alla festa della rivoluzione», in uscita il 16 aprile.

Tra lavoro e privato. Riccardo Scamarcio si racconta a «Belve»: «La droga la conosco bene, ho provato quasi tutto»

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Parole chiare, dirette, che raccontano molto di un uomo che in amore non si è mai tirato indietro.

«Amo le donne, da loro ho imparato tanto», ha aggiunto, tracciando il filo di una vita sentimentale intensa e sempre sotto i riflettori.

La lunga storia con Valeria Golino

E in effetti, come riporta «Vanity Fair», il suo passato parla da sé. La storia con Valeria Golino, durata undici anni, si è chiusa nel 2017 lasciando il segno.

«La delusione più grande della mia vita», disse lei l’anno dopo, senza nascondere il dolore: «Più ami e più soffri. Ma non ci portiamo rancore, anzi abbiamo anche lavorato insieme».

Intervista a Belve. Valeria Golino: «Scamarcio? Pensavo fosse l'uomo della mia vita»

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Un legame profondo, tanto che i due hanno condiviso anche il set di «Euforia», diretto proprio da Golino.

Anche Scamarcio, all’epoca, non nascose la ferita: «È stato estremamente doloroso, non ero ancora guarito».

La figlia con Angharad Wood

Poi la svolta. Dopo quella rottura, l’attore ha ritrovato l’amore accanto alla manager inglese Angharad Wood, con cui nel luglio 2020 è diventato padre della piccola Emily.

Ma anche questa relazione è arrivata al capolinea.

«Ho fatto soffrire più di quanto abbia sofferto»

Ed è qui che entra in scena Benedetta Porcaroli. Galeotto fu il set de «La scuola cattolica» nel 2020, ma la scintilla vera sarebbe scattata solo l’anno dopo, durante le riprese de «L’ombra del giorno».

Tra alti e bassi, una pausa e poi il ritorno di fiamma nel 2023. Da allora, i due non si sono più lasciati.

«Siamo felici, andiamo d’accordo. È la storia più lunga della mia vita», aveva raccontato lei a «Verissimo» in dicembre.

Fra schermo e vita privata. Benedetta Porcaroli spiazza tutti a Verissimo: «Scamarcio? Ho perso il conto…»

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Oggi Scamarcio guarda al passato con lucidità. A Belve, nel 2024, aveva ammesso senza troppi giri di parole: «Ho fatto soffrire più di quanto abbia sofferto».

Ma una cosa è certa: la sua vita sentimentale non è mai stata vuota. E il motivo è semplice, quasi una filosofia di vita: «Se non hai qualcuno con cui condividere, sei felice solo a metà».

Domenica In
Domenica In

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