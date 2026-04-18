Riccardo Scamarcio non ha dubbi: la solitudine non fa per lui.
«Single? Al massimo sei mesi nella mia vita. Stare da solo non mi piace», ha confessato senza filtri nello studio di «Domenica In», dove è stato ospite per presentare il suo nuovo film «Alla festa della rivoluzione», in uscita il 16 aprile.
Un legame profondo, tanto che i due hanno condiviso anche il set di «Euforia», diretto proprio da Golino.
Anche Scamarcio, all’epoca, non nascose la ferita: «È stato estremamente doloroso, non ero ancora guarito».
La figlia con Angharad Wood
Poi la svolta. Dopo quella rottura, l’attore ha ritrovato l’amore accanto alla manager inglese Angharad Wood, con cui nel luglio 2020 è diventato padre della piccola Emily.
Ma anche questa relazione è arrivata al capolinea.
«Ho fatto soffrire più di quanto abbia sofferto»
Ed è qui che entra in scena Benedetta Porcaroli. Galeotto fu il set de «La scuola cattolica» nel 2020, ma la scintilla vera sarebbe scattata solo l’anno dopo, durante le riprese de «L’ombra del giorno».
Tra alti e bassi, una pausa e poi il ritorno di fiamma nel 2023. Da allora, i due non si sono più lasciati.
«Siamo felici, andiamo d’accordo. È la storia più lunga della mia vita», aveva raccontato lei a «Verissimo» in dicembre.