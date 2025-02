Richard Gere

Il divo di Hollywood attacca senza mezzi termini il presidente americano, e avverte: «Gli autoritarismi sono ormai ovunque».

Covermedia Covermedia

Richard Gere attacca duramente il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, definendolo un «bullo» e un «criminale».

Il divo di Hollywood si è schierato apertamente contro il tycoon durante il discorso di accettazione di un premio alla carriera ai Goya Awards, a Granada.

«Viviamo un momento molto buio in America, dove abbiamo un bullo e un teppista diventato Presidente degli Stati Uniti», ha dichiarato Gere.

L'attore, che si è trasferito in Spagna con la moglie Alejandra Silva, ha aggiunto: «Ma non succede solo negli Stati Uniti. Gli autoritarismi sono ormai ovunque».

«Questo tribalismo stupido prende il sopravvento»

«Siamo tutti parte di un universo di dolore, tristezza, gioia, aspettative, sogni, speranze e visioni sovrapposte.»

«E vedo questo mondo in cui ci troviamo ora che se ne dimentica, e questo tipo di tribalismo molto stupido sta iniziando a prendere il sopravvento, dove pensiamo di essere tutti separati gli uni dagli altri, e abbiamo sfortunatamente persone elette che non ci ispirano nel modo in cui vorremmo essere ispirati».

Da sempre vicino alle cause umanitarie, Gere ha recentemente prodotto un documentario sul Dalai Lama.

Durante il suo discorso ha parlato anche della necessità di gentilezza e comprensione tra gli esseri umani. «Tutti coloro che lo vedono, devono essere disposti a farsi avanti, dire la verità, essere onesti, e c'è un posto in tutte le nostre vite per la gentilezza, per l'amore e la comprensione basica».