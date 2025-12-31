Richard Gere si trasferisce dalla frenesia di New York alla calma spagnola: «Più felice che mai»

Richard Gere si trova bene in Spagna. Keystone

A 76 anni Richard Gere racconta la sua nuova vita «più felice che mai» in Spagna con Alejandra Silva e i figli, senza però rinunciare alla nostalgia per l’energia di New York.

Hai fretta? blue News riassume per te Trasferitosi in Europa nel 2024, Richard Gere esalta la «gioia spontanea» della cultura spagnola e la serenità familiare con Alejandra e i loro bambini.

«Se lei è felice, lo sono anch'io»: per l'attore la felicità della moglie è il baricentro del nuovo equilibrio.

New York gli manca («un’energia quasi una dipendenza»), ma oggi la priorità è casa, figli e l’impegno condiviso per l’ambiente (progetto Sierra a Mar). Mostra di più

Richard Gere, a 76 anni, ha trovato il suo rifugio ideale in Spagna, dove vive con la moglie Alejandra Silva e i loro figli. Durante il DOC NYC Visionaries Tribute Luncheon a New York, ha condiviso con «People» come la sua vita sia cambiata e cosa ancora lo lega alla sua vecchia città.

«La felicità di mia moglie in Spagna è la cosa più bella», afferma l'attore. «Ha una famiglia e amici meravigliosi».

La coppia, unita dal 2018, si è trasferita in Europa nel 2024 con i loro figli Alexander, 5 anni, James, 4, e Albert, 11, figlio di Alejandra da una precedente relazione.

Con entusiasmo Gere descrive la sua nuova routine: «La cultura spagnola è gioiosa e spontanea. Le persone sono calorose e accoglienti, molto meno stressate rispetto agli Stati Uniti». E aggiunge: «È un luogo felice, simile all'Italia. Le culture latine hanno un approccio diverso alla vita».

Una parte del suo cuore è rimasta però a New York: «Mi manca l'energia della città. È una forza potente, quasi una dipendenza». Ciononostante sembra aver trovato un nuovo equilibrio.

«Se lei è felice lo sono anche io»

In un'intervista a «Elle», l'attore ha descritto il trasferimento come un punto di svolta. «Siamo nel nostro momento migliore, più felici che mai», ha detto. «Alejandra è felice perché è a casa. E se lei è felice, lo sono anch'io».

Come riferito da «Vanity Fair», Gere e Silva si sono incontrati nel 2014 a Positano, dopo il divorzio di Gere da Carey Lowell, madre del suo primo figlio Homer James, ora 25enne. Da allora non si sono più separati.

Oltre alla vita familiare, condividono un forte impegno per l'ambiente. Insieme sostengono il progetto Sierra a Mar, dedicato alla protezione del territorio e delle comunità in Messico. «Possiamo imparare a ridurre il nostro ego. È lì che avviene il vero cambiamento».