Ricky Martin

Il cantante ha dichiarato di essere gay nel 2010, dopo anni di speculazioni sulla sua sessualità.

Ricky Martin rivela come sia stato il padre a spingerlo a dichiarare la propria omosessualità.

A raccontarlo è stato il cantante durante un’intervista con Andy Cohen per SirusXM. «Rick, hai bisogno di fare coming out», ha dichiarato Martin ricordando le parole del padre, che è uno psicologo. «Soprattutto quando sono diventato padre, mi disse: «Cosa insegnerai ai tuoi figli? A mentire?»».

Ricky ha rivelato di essere gay nel 2010 all’età di 38 anni, dopo anni di speculazioni sulla sua sessualità.

«Loro non capivano l’importanza»

A essere contrario era invece il suo entourage: per il team dell’artista non era necessario parlare pubblicamente di un tema così personale.

«Mi dicevano: «Non c’è bisogno di condividerlo, tutte le persone che ti stanno attorno lo sanno, non c’è bisogno di dirlo al mondo intero, i tuoi amici lo sanno, la tua famiglia lo sa. Perché devi metterti davanti a una telecamera e parlarne?»», ha detto ricordando le parole del suo team.

«Loro non capivano l’importanza», ha detto Martin, oggi 52 anni. «Lo vedo oggi. Ho capito prima di loro quanto fosse importante, non solo per me, ma in quanto portavoce».

Il coming out è stata una liberazione per l’artista: «Lo rifarei altre 20 volte. È stato straordinario. Ho iniziato a piangere come un bambino».

Ricky è padre di Lucia e Renn con l’ex marito Jwan Yosef, e dei gemelli Matteo e Valentino.

Covermedia