I due ex hanno annunciato la separazione a giugno, ma il rapporto scricchiolava già da anni.

Il matrimonio tra Ricky Martin e Ywan Josef è finito diversi anni fa. Il cantante ha annunciato di essersi separato dall’artista siriano/svedese i primi di giugno, ma in realtà il rapporto tra i due era in crisi da prima della pandemia.

«Quando il pubblico lo ha saputo, noi avevamo già affrontato il nostro periodo di «lutto»», ha rivelato Martin in un’intervista rilasciata a Telemundo e riportata da HOLA! «Io e Jwan saremo sempre una famiglia. Abbiamo due bambini da crescere insieme e questa non è una decisione recente. Stavamo pensando a questa situazione da tanto tempo, prima della pandemia».

«Ci guardiamo negli occhi, ci abbracciamo, attraversiamo i nostri alti e bassi, piangiamo insieme e ridiamo insieme», ha aggiunto.

I due sono genitori di due bambini, Lucia, nata nel 2018, e Renn, nato nel 2019. Ricky è padre dei gemelli Matteo e Valentino, 15, che continuerà a crescere da single.

I bambini non hanno mai visto litigare Ricky e Ywan, e i figli adolescenti del cantante hanno reagito positivamente alla notizia della separazione. «Quando glielo abbiamo comunicato, loro mi hanno detto: «Papà, tu stai bene? Sei felice? È questa la decisione? Non farlo per noi, noi stiamo bene»», ha condiviso.

Separarsi, alla fine, è stato più facile del previsto. «Ho detto a Ywan che dovremmo scrivere un libro su come divorziare in modo appropriato. Infatti, quando qualcuno divorzia, viene da noi e ci chiede come abbiamo fatto», ha scherzato. «È stato più facile di quanto pensassimo. Lo abbiamo fatto prendendoci del tempo e con calma».

Sebbene sia ancora presto, Ricky spera di trovare un altro compagno in futuro.

Ricky e Jwan si sono sposati nel 2018 dopo tre anni di frequentazioni.

