I principi William e Harry in un'immagine d'archivio. AP

Sebbene improbabile, l'idea che William ed Harry possano ritrovarsi come padrini della figlia del duca di Westminster offre uno spiraglio di riconciliazione tra i due fratelli.

Hai fretta? blue News riassume per te Presto si terrà il battesimo di Cosima Florence Grosvenor, figlia del duca di Westminster, Hugh Grosvenor.

Grosvenor sta pensando di chiedere a entrambi i principi, sia a William che a Harry, di assumere il ruolo di padrini.

Lo scenario avrebbe dell'incredibile, vista la situazione tesa che perdura da tempo fra i due.

Quest'opzione sarebbe però improbabile, in quanto il padrino dovrebbe essere solo William. Mostra di più

Secondo quanto riportato da «Vanity Fair», c'è una possibilità che i principi William ed Harry si ritrovino spalla a spalla nei panni di padrini della figlia del duca e della duchessa di Westminster, Cosima Florence Grosvenor.

Uno scenario che avrebbe dell'incredibile, vista la situazione tesa che perdura da tempo fra i due.

La decisione finale spetta a Hugh Grosvenor, VII duca di Westminster, e alla duchessa Olivia Henson, che devono scegliere il padrino per il battesimo. È stato il «Sunday Times» a riferire che Grosvenor sta considerando di chiedere a entrambi i fratelli di assumere questo ruolo.

E mentre William sembra aver già accettato, la decisione su Harry non è ancora stata presa.

Nonostante molti ritengano improbabile questa eventualità, data la natura intima del battesimo, il duca di Westminster è uno dei pochi amici comuni che mantiene buoni rapporti con i due. Non a caso, è il padrino del principe George, figlio di William, e di Archie, figlio di Harry.

«Lui non mi parla»

Harry tornerà nel Regno Unito il mese prossimo per i WellChild Awards. In un'intervista alla BBC a maggio, ha espresso il desiderio di una riconciliazione: «Non ha senso continuare a combattere. Alcuni membri della mia famiglia non mi perdoneranno mai per aver scritto un libro. Ma io vorrei un riavvicinamento. Non so quanto tempo mi resti con mio padre. Lui non mi parla».

William, tuttavia, ha risposto con il silenzio, rendendo improbabile un riavvicinamento immediato.

Attualmente lo scenario più probabile è che il principe William partecipi al battesimo come padrino, mentre Harry invierà i suoi auguri in forma privata ai duchi di Westminster e alla loro figlia primogenita.

Il redattore ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'AI.