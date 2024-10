Rihanna

La star del pop tornerà presto con un nuovo album, dopo un'assenza lunga nove anni.

Per il suo attesissimo ritorno sulla scena musicale, Rihanna vorrebbe collaborare con Billie Eilish.

Sono passati quasi nove anni dall'uscita dell'ultimo album della cantante, ma per i fan di RiRi l'attesa sembra ormai agli sgoccioli. La star sta lavorando duramente al suo prossimo disco, in cui spera possa esserci un featuring con la cantante di «No Time to Die».

Durante un recente evento, a Rihanna è stato chiesto con quale artista le piacerebbe collaborare, e senza pensarci un attimo la 36enne ha così risposto: «Se solo potessi fare una canzone con Billie Eilish... lei è veramente brava», ha ammesso Rihanna, come riportato da Billboard.

Rihanna ha quasi completato il suo nono album in studio, per cui servono ancora alcuni aggiustamenti, come rivelato dalla stessa star del pop in una recente intervista con Entertainment Tonight. «Sì, sto ricominciando. Ma non voglio trascurare le canzoni che ho, quindi voglio tornare indietro e ascoltare le cose con nuove orecchie, con la mia nuova prospettiva e poi vedere cosa funziona e di cosa sono ancora innamorata».

Lontana dalla musica, Rihanna ha fondato un impero con il suo marchio di moda e beauty Fenty: grazie al brand, la star ha acquisito lo status di miliardaria lo scorso anno.

Il suo ultimo album, «Anti», risale al gennaio 2016.

