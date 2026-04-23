La popstar Rihanna condivide lo scatto con la figlia Rocki per W Magazine e scherza sui social: «Siamo ufficialmente cover girrrrrlz».

Covermedia Covermedia

Rihanna conquista la cover di «W Magazine» insieme alla sua terza bambina, Rocki Irish Mayers, segnando il debutto pubblico a soli sette mesi.

A celebrare il momento è la stessa artista, che su Instagram commenta con ironia: «Siamo ufficialmente cover girrrrrlz». E aggiunge: «Baby Rocki ha fatto sul serio per la sua prima cover! È arrivata sul set e ha messo in ombra sua madre».

Rocki è nata lo scorso settembre dalla relazione con A$AP Rocky – all'anagrafe Rakim Mayers – con cui Rihanna ha già due figli, RZA, tre anni, e Riot, due.

Intervistato dal magazine, il rapper descrive la compagna senza mezzi termini: «È magia. Filosoficamente, il modo in cui si muove è su un altro livello. È la persona più affascinante e autentica sulla Terra. La sua energia è impareggiabile, unica. Io la adoro».

A firmare uno dei dettagli più discussi dello scatto è invece Jonathan Anderson, direttore creativo di Dior, che ha realizzato il pannolino e il copricapo indossati da Rocki.

«Un pannolino d'alta moda è sicuramente una prima volta per Dior», ha spiegato. «Quando Rihanna chiede qualcosa, è sempre un passo avanti. Pensa fuori dagli schemi. Io mi fido completamente del suo istinto».