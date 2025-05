Rihanna con il pancione sul red carpet del Met Gala di New York KEYSTONE

La cantante e imprenditrice ha sfilato senza il compagno A$AP Rocky al suo fianco.

Covermedia Covermedia

Rihanna di nuovo incinta: è in attesa del terzo bebè. Sorridente, ha dato l'annuncio al Met Gala, sfilando sul red carpet con il pancione.

Come già accaduto per la seconda gravidanza, annunciata a sorpresa sul palco del Super Bowl nel febbraio 2023, la cantante 37enne ha scelto un luogo e un evento tra i più importanti dell'anno ufficializzare il terzo bebè in arrivo con il compagno A$AP Rocky, anche lui presente, ma arrivato diverse ore prima perché tra i co-chair della serata.

Il nome del nascituro, che dovrebbe arrivare entro l'estate, non è ancora stato svelato, ma potrebbe con molta probabilità cominciare anche questo con R, come quelli dei genitori e degli altri due bambini.

Nemmeno del sesso si sa nulla, ma anche in questo caso, scherzando sui primi due maschi, Rihanna ha detto ai giornalisti presenti all'evento: «È bellissimo avere una casa piena di maschi, pensavo di essere tagliata per essere la mamma di una bambina e invece...Se c'è qualcosa che non so fare? A quanto pare avere delle figlie femmine. Anche la prossima volta, c'è il 75% di probabilità che sarà un maschio...».

Rihanna e A$AP Rocky formano una coppia solida e unita e sono già genitori di due bambini: RZA Athelaston Mayers, nato a maggio del 2022, e Riot Rose Mayers, nato ad agosto 2023.