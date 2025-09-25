Rihanna e A$AP Rocky hanno accolto la loro prima figlia, che va ad aggiungersi ai fratellini RZA e Riot. L'annuncio è arrivato via Instagram, con una foto coordinata in rosa.

Covermedia Covermedia

Rihanna e A$AP Rocky hanno allargato la famiglia. La cantante di «Umbrella» ha dato alla luce una bambina, come rivelato in un tenero post su Instagram.

Lo scatto mostra mamma e figlia abbinate in un look rosa pastello, accompagnato dalla didascalia: «Rocki Irish Mayers, 13 settembre 2025», seguita da un fiocco rosa.

La piccola Rocki diventa così la sorellina di RZA, 3 anni, e Riot, 2 anni.

In un'intervista rilasciata pochi giorni fa a «Elle», il rapper aveva confessato il desiderio che il terzo figlio fosse una femmina: «Spero sia una bambina, lo spero davvero. La prima volta volevamo sapere il sesso, la seconda no. Stavolta ci siamo detti: aspettiamo fino alla fine».

E ancora: «Questa gravidanza è stata diversa dalle altre, lo sentivo. Ho pregato che fosse una bambina. Ne avevamo bisogno».

Rihanna aveva svelato al mondo la gravidanza durante il Met Gala dello scorso maggio, sorprendendo tutti con un abito che metteva in risalto il pancione.