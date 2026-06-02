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Ecco come mai Rihanna sceglie la figlia di Elon Musk come volto della sua campagna pubblicitaria

SDA

2.6.2026 - 08:01

Rihanna ha scelto i volti della nuova campagna pubblicitaria.
Rihanna ha scelto i volti della nuova campagna pubblicitaria.
Keystone

Rihanna sceglie la figlia di Elon Musk Vivian Wilson per la campagna pubblicitaria della sua Savage X Fenty.

Keystone-SDA

02.06.2026, 08:01

02.06.2026, 08:18

Per il «Pride Month», Wilson è immortalata insieme a Laith Ashley, Ifeoma Bosah e Santi con la lingerie del brand di Rihanna.

La figlia maggiore di Musk è transgender e ha legalmente cambiato nome e genere, scegliendo il cognome della madre perché non vuole essere associata al padre, che ha criticato la cultura «woke» in diverse occasioni.

Wilson ha debuttato come modella alla Fashion Week di New York nel 2025.

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