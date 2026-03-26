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Documenti legali rivelano i dettagli dell'agguato nella villa della popstar, ricostruendo i drammatici momenti.

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A inizio mese Rihanna è stata bersaglio di una sparatoria nella sua proprietà a Los Angeles.

Secondo i documenti giudiziari ottenuti dal Daily Mail, la cantante si trovava all'interno di un rimorchio Airstream «Silver Bullet» parcheggiato nei terreni della villa quando ha sentito «circa dieci forti colpi sul metallo».

Con lei c'era anche il compagno, il rapper A$AP Rocky. Affacciandosi all'esterno, Rihanna ha capito che si trattava di spari e che il rimorchio era nella traiettoria dei proiettili.

La cantante ha reagito immediatamente: ha svegliato Rocky, che stava dormendo, «gli ha detto che stavano sparando contro di loro e li ha spinti entrambi a terra», si legge nei documenti.

Lo stesso artista ha riferito alla polizia di essersi svegliato con Rihanna che gli diceva: «Stanno sparando contro di noi».

Rihanna ha spiegato agli agenti di aver ricevuto minacce di morte sui social, senza collegare l'episodio a eventi recenti.

Rocky, già alle prese in passato con una stalker, ha fornito alla polizia una fotografia della sospettata.

I tre figli piccoli della coppia si trovavano nella casa al momento dell'accaduto, insieme alla madre di Rihanna e ad alcuni membri dello staff.

Ivanna Lisette Ortiz è comparsa in tribunale mercoledì e si è dichiarata non colpevole rispetto a 14 capi d'accusa, tra cui tentato omicidio.