La piccola Tupelo Storm Smith-Petersen, è nata tramite maternità surrogata a causa delle continue lotte dell’attrice contro la malattia di Lyme.

L’arrivo della piccola è stato annunciato durante il discorso di commemorazione in ricordo della defunta Lisa Marie Presley a gennaio. Ma solo questa settimana l’attrice 34enne si è sbottonata con Vanity Fair, spiegando che la piccola Tupelo Storm Smith-Petersen, è nata tramite maternità surrogata a causa della malattia di Lyme.

«Penso che sia un atto molto bello, altruistico e incredibile che queste donne fanno per aiutare altre persone. Sono in grado di portare in grembo dei bambini: però mi è sembrata la scelta migliore per quello che stavo vivendo fisicamente con la malattia autoimmune», ha spiegato Riley.

Quando ha rilasciato l'intervista, Riley si trovava in Svizzera per curarsi da un’infezione batterica.

«Ho approfittato di questa piccola pausa per venire a vedere se potevo alleviare un po' la situazione. È un centro di trattamento olistico e offre tutti i tipi di cose che non si possono ancora fare in America, come la pulizia del sangue».

Il nome della bambina, Tupelo Storm, rende omaggio al nonno Elvis, nato proprio nella città di Tupelo – capoluogo della contea di Lee nello Stato del Mississippi -, e al fratello minore di Riley, Benjamin Storm, morto nel luglio 2020, quando aveva solo 27 anni.

«È buffo perché abbiamo scelto il suo nome prima del film su Elvis», ha commentato Riley.

«Pensavo: «È fantastico perché non è una parola o un nome molto conosciuto in relazione alla mia famiglia». Non è come Memphis o qualcosa del genere. Poi, quando è uscito il film su Elvis, era sulla bocca di tutti: «Tupelo di qua e Tupelo di là». Ho pensato: «Oh, no». Ma va bene così».

Riley ha conosciuto lo stuntman australiano, Ben Smith-Petersen, sul set di «Mad Max: Fury Road» e si sono sposati nel 2015.

