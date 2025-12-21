  1. Clienti privati
5 mesi dopo Ripresa al concerto dei Coldplay con il suo capo: «Avevo bevuto un paio di cocktail»

21.12.2025 - 17:57

La ripresa della kiss cam al concerto dei Coldplay: Andy Byron è stata immortalato insieme a Kristin Cabot.
La ripresa della kiss cam al concerto dei Coldplay: Andy Byron è stata immortalato insieme a Kristin Cabot.
IMAGO

«Ho preso una decisione sbagliata, ho bevuto un paio di cocktail High Noon e mi sono comportata in modo inappropriato con il mio capo». Kristin Cabot rompe il silenzio dopo il suo video virale abbracciata con l'ex CEO di Astronomer Andy Byron (sposato) durante il concerto dei Coldplay.

21.12.2025, 17:57

Ecco il video!. La «kiss cam» al concerto dei Coldplay svela il tradimento del CEO di Astronomer

Ecco il video!La «kiss cam» al concerto dei Coldplay svela il tradimento del CEO di Astronomer

I due erano stati ripresi dalla kiss cam e appena se ne sono accorti hanno cercato di nascondersi, ma ormai il danno era fatto. Le immagini sui maxi schermi di lui che cercava di abbassarsi e e di coprirsi il viso con le mani hanno spopolato per settimane sui social, complice anche il commento del frontman dei Coldplay, Chris Martin, che disse quei due «o sono molto timidi o hanno una relazione».

Ecco quale. I Coldplay reagiscono al «kiss cam-gate» lanciando un avvertimento al pubblico

Ecco qualeI Coldplay reagiscono al «kiss cam-gate» lanciando un avvertimento al pubblico

Un incidente – ha ammesso Cabot con il New York Times – che l'ha resa un «meme» e le ha reso impossibile trovare un nuovo lavoro (tutti e due sono stati rimossi da Astronomer, dove lei era responsabile del personale).

Effetto a catena. Dopo il video galeotto e le dimissioni di Andy Byron, lascia l'azienda anche Kristin Cabot

Effetto a catenaDopo il video galeotto e le dimissioni di Andy Byron, lascia l'azienda anche Kristin Cabot

Cabot ha ammesso che il suo ex capo era una sua «cotta» e che ha pagato per l'incidente. «Mi sono assunta la responsabilità delle mie azioni e ho rinunciato per questo alla mia carriera. Questo è il prezzo che ho scelto di pagare», ha detto definendo le critiche ricevute ingiustificate.

«Non solo una celebrità, sono una mamma»: quanto accaduto – ha osservato – è stato come la lettera scarlatta: hanno cancellato tutto quello che ho fatto nella mia vita e nella mia carriera. Ma questa non può essere la parola fine».

Arrampicata sugli specchi. Privacy violata al concerto? L'ex CEO vuole denunciare i Coldplay dopo il video virale

Arrampicata sugli specchiPrivacy violata al concerto? L'ex CEO vuole denunciare i Coldplay dopo il video virale

