L'influencer italiana Rita De Crescenzo ospite a «Belve». IMAGO/Gruppo LiveMedia

L'influencer Rita De Crescenzo, ospite di Francesca Fagnani a «Belve», ha condiviso la sua difficile infanzia, le esperienze di abuso e la lotta contro la tossicodipendenza, fino al successo su TikTok.

Hai fretta? blue News riassume per te Ospite a Belve, Rita De Crescenzo ha raccontato della sua infanzia difficile, segnata dalla tossicodipendenza, fino alla sua ascesa con TikTok.

A Francesca Fagnani, l'influencer ha confessato di aver trascorso 30 anni vittima delle droghe e degli psicofarmaci.

Il punto di svolta è arrivato quando la napoletana è stata stuprata: «Da lì ho capito che se non avessi smesso con la droga sarei morta».

De Crescenzo afferma però che nella vita si può cambiare e che ora con TikTok fa divertire le persone: «La gente mi tiene come una Madonna». Mostra di più

Rita De Crescenzo, una delle influencer più seguite in Italia con oltre due milioni di follower, è stata ospite della prima puntata della sesta stagione di «Belve», il programma di Rai 2 condotto da Francesca Fagnani.

Come scrive «RaiNews», durante l'intervista, la napoletana ha raccontato la sua vita segnata da esperienze drammatiche, tra cui abusi e dipendenze, e la sua rinascita grazie alla popolarità su TikTok: «Sono passata dalle stalle alle stelle».

Un'infanzia segnata dalla droga

Alla domanda sulla sua infanzia, la tiktoker ha risposto: «Bruttissima, 30 anni di droga e psicofarmaci. Ho avuto un figlio a 13 anni».

Ha spiegato che il padre del bambino è Ciro Marranzino, legato alla famiglia Contini, arrestato poco dopo la nascita del figlio. «Non ho nulla a che vedere con la famiglia. Ero una bambina», ha chiarito.

Ciononostante mantiene buoni rapporti con Marranzino perché è il padre di suo figlio. Quando Fagnani le ha chiesto a chi dovesse delle scuse, De Crescenzo ha risposto: «Ai miei figli. Io vivo da 7 anni. La mia vita è solo di 7 anni».

«La gente mi tiene come una Madonna»

De Crescenzo si definisce «tiktokana» e «showget», mostrando un lato inedito di sé durante l'intervista. «Dalla mattina alla sera faccio compagnia alla gente, la faccio divertire. La gente mi tiene come una Madonna», ha detto.

La giornalista ha chiesto se non fosse troppo, e la napoletana ha risposto che è molto imitata, il che la rende felice perché dimostra che nella vita si può cambiare.

Fagnani ha continuato ricordando i processi aperti contro di lei, tra cui accuse di spaccio di droga e diffamazione. L'influencer si è difesa dichiarandosi innocente: «Ho sempre detto che ho fatto uso di droga, ma non ho mai spacciato».

«Sono stata violentata da tre ragazzi»

La napoletana ha condiviso il ricordo più brutto del periodo della tossicodipendenza: «Quando sono stata violentata da tre ragazzi di colore alla stazione centrale. Da lì ho capito che se non avessi smesso con la droga sarei morta. E guarda adesso come sto bella! Nella vita si può cambiare e sto qua a raccontarlo».

Durante l'intervista, De Crescenzo ha anche rivelato il suo sogno di girare un film con Christian De Sica, una commedia ambientata a Napoli: «Immagino un bel film di Natale. Io sono una fan sfegatata di De Sica, da piccola ho visto tutti i suoi film».

L'intervista si è conclusa con un momento esilarante quando l'influencer ha spiegato alla giornalista la sua presunta parentela con Massimo Ranieri, attraverso la nonna «Giuseppa di Zazzariello».