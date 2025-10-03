Samuele Carrino Covermedia

Il regista Celli e gli attori raccontano la genesi del teen-drama Netflix ambientato a Pisa.

«Abbiamo scelto Pisa perché ci piaceva l'idea di una cittadina, non una metropoli. La torre, bella ma imperfetta, è una metafora: siamo tutti un po' imperfetti».

Con queste parole Simona Ercolani spiega la vision alla base di «RIV4LI», lo spin-off di «DI4RI» disponibile su Netflix.

Il regista Alessandro Celli, già al timone di «DI4RI» e del film «Mondocane», descrive a La Repubblica il concept di serie: «È un racconto degli Insider e degli Outsider, di un classico conflitto adolescenziale, ma con la volontà di abbattere barriere reali e simboliche».

Nel cast, Samuele Carrino interpreta Claudio, leader degli Insider. A proposito del suo personaggio, ha dichiarato: «Claudio è affascinante perché sa gestire il gruppo, ma dentro ha paure e incertezze; conoscere Terry lo metterà alla prova».

Kartika Malavasi, nei panni di Terry, ha anticipato il suo approccio al ruolo: «Terry arriva con il bagaglio delle sue abitudini romane, ma dovrà imparare ad ascoltare e capire il nuovo contesto».

Tra i temi centrali c'è la costruzione del «muro» in cortile come simbolo di divisione: Insider contro Outsider dovranno trovare un modo per dialogare anziché contrapporsi.

Con dialoghi generazionali, ambientazioni autentiche e scelte estetiche calibrate, «RIV4LI» vuole offrire agli adolescenti uno specchio credibile, con tutte le contraddizioni dell'età.