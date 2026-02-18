Rivelata la causa della morte della figlia di Tommy Lee Jones

Victoria Jones, la figlia di Tommy Lee Jones, è morta il 1° gennaio in un hotel californiano. L'ufficio del coroner di San Francisco ha rivelato la causa del decesso della 34enne.

Tommy Lee Jones piange la perdita della figlia. IMAGO/Anadolu Agency

Covermedia Covermedia

A un mese e mezzo dalla morte di Victoria Jones, avvenuta all'età di 34 anni, il medico legale ha reso note le sue conclusioni.

Secondo il suo rapporto, pubblicato martedì 17 febbraio, gli «effetti tossici della cocaina» sono stati responsabili della morte della figlia di Tommy Lee Jones.

Il suo decesso è considerato «accidentale», ha annunciato l'Ufficio del medico legale di San Francisco, California.

I paramedici hanno trovato Victoria Jones priva di sensi in un hotel di San Francisco il 1° gennaio 2026, dopo essere stati chiamati sul posto in risposta a un «codice 3 di overdose».

Già arrestata diverse volte

I problemi di droga della giovane attrice erano noti alla famiglia e alla polizia.

Nell'anno precedente alla sua morte, Victoria Jones è stata arrestata almeno due volte, secondo i documenti giudiziari pubblicati dalla rivista People, compreso un arresto per possesso di droga.

Il 28 aprile 2025 si è dichiarata non colpevole di aver ostacolato un agente di polizia, di essere sotto l'influenza di una sostanza controllata senza una prescrizione valida e di possesso di una sostanza controllata senza una prescrizione valida.

«È un'attrice di talento», ma a Hollywood ha fatto poca strada

Da bambina, Victoria Jones è apparsa nel film «Men in Black II», diretto dal padre nel 2002. Ha anche interpretato ruoli di supporto in diversi altri film e in un episodio del 2005 della serie televisiva per ragazzi «One Tree Hill».

In un'intervista del 2006, Tommy Lee, oggi 79 anni, ha dichiarato al New Yorker: «Mia figlia è un'attrice di talento. È una brava attrice, ha la tessera SAG e parla uno spagnolo impeccabile. Quando era piccola, ho detto a Leticia, la sua tata, di parlarle in spagnolo».

Tommy Lee Jones e la sua ex moglie, Kimberlea Cloughley, hanno anche un figlio, Austin Jones, 43 anni.