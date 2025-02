David Lynch Covermedia

Il celebre regista è scomparso lo scorso gennaio.

La causa della morte di David Lynch è stata ufficialmente rivelata.

Il regista di Hollywood, 78 anni, è deceduto il 15 gennaio. Era da tempo costretto a casa a causa di un enfisema, conseguenza di anni di fumo accanito.

Ora, il certificato di morte rilasciato dal Dipartimento della Salute Pubblica della Contea di Los Angeles ha confermato che la causa del decesso è stata un arresto cardiaco dovuto a una broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO).

Il documento attesta inoltre che Lynch è stato cremato e che le sue ceneri sono state sepolte il 22 gennaio presso l'Hollywood Forever Cemetery.

Si ritiene che le condizioni del visionario regista di «Twin Peaks» siano peggiorate rapidamente dopo che fu costretto a lasciare la sua casa su Sunset Boulevard a causa degli incendi che hanno colpito Los Angeles.

Lo scorso novembre, Lynch aveva rivelato di aver bisogno di ossigeno supplementare per svolgere la maggior parte delle attività quotidiane e di avere difficoltà anche nei movimenti più semplici: «Faccio fatica persino ad attraversare una stanza».

«È come camminare con un sacchetto di plastica sulla testa» aveva raccontato. «Sono costretto a stare in casa, che mi piaccia o no. Non posso uscire e posso camminare solo per brevi distanze prima di restare senza ossigeno».

Il regista aveva anche ricordato con nostalgia il piacere che provava nel fumare prima che la malattia glielo impedisse: «Faceva parte della vita artistica per me: il tabacco, il suo odore, accendere una sigaretta, fumare, tornare indietro, sedersi, osservare il proprio lavoro o riflettere sulle cose» aveva detto. «Fumare era qualcosa che amavo profondamente, ma alla fine mi ha tradito».

David Lynch è stato sposato quattro volte e lascia quattro figli, tra cui la regista Jennifer Lynch.