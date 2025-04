Uno scatto del matrimonio. Keystone

Il matrimonio di William e Kate a Westminster Abbey ha catturato l'attenzione mondiale, con folle immense che hanno acclamato i novelli sposi. Dopo la cerimonia, gli invitati hanno gustato un raffinato banchetto nuziale.

Nicolò Forni

Hai fretta? blue News riassume per te Il 29 aprile 2011, William e Kate si sono sposati a Westminster Abbey, seguiti da una celebrazione pubblica e un banchetto nuziale privato.

Il menu includeva tre portate a base di prodotti britannici, come pesce, agnello biologico e verdure di stagione, accompagnate da un trio di vini.

Il dessert rendeva omaggio a Kate con miele del Berkshire e dolci assortiti, seguito da tè alla menta e torta nuziale prima della festa serale. Mostra di più

Il 29 aprile 2011, il Principe William e Kate Middleton si sono sposati a Westminster Abbey, sotto gli occhi del mondo intero. Dopo la cerimonia, una folla immensa ha acclamato i novelli sposi durante la loro apparizione sul balcone di Buckingham Palace.

Conclusi i festeggiamenti pubblici, è stato il momento di un sontuoso banchetto nuziale a tre portate con gli ospiti invitati.

«Royalcentral.co.uk», ha ora rivelato il menu completo. Il matrimonio, celebrato in aprile, ha avuto un antipasto molto primaverile. Tre diversi tipi di pesce e crostacei sono stati combinati per dare il via.

Il salmone di South Uist è stato servito insieme al granchio di Lyme Bay e agli scampi delle Ebridi, accompagnati da un'insalata di erbe per mantenere la freschezza.

Il piatto principale, simile a quello servito al matrimonio dei genitori di William, era incentrato sull'agnello. Il taglio scelto dagli chef era una sella e, ancora una volta, la star del piatto era biologica.

La carne scozzese è stata servita con contorni molto inglesi, tra cui asparagi e verdure primaverili provenienti da Highgrove, la tenuta del Gloucestershire del Principe del Galles. Le patate Jersey royal - naturalmente - hanno completato il piatto, il tutto unito da una salsa chiamata Windsor.

Un dessert ispirato a Kate

I menu di nozze dei Windsor solitamente rendono omaggio alla sposa alla fine del pasto. La nuova reale ha seguito le orme di molte mogli Windsor gustando un dessert ispirato a lei stessa. Il trio di dolci includeva un miele del Berkshire, in omaggio alla contea di nascita della sposa. È stato incorporato in un gelato servito insieme a un trifle allo sherry e a un parfait al cioccolato.

In un banchetto nuziale dove il numero tre era magico, c'era anche un trio di vini per accompagnare il tutto. L'antipasto è stato accompagnato da un vino bianco morbido, un Meursault, mentre il piatto principale è stato servito con L’Hospitalet de Gazin, Pomerol, un vino rosso fresco e giovane di Pomerol, vicino a Bordeaux. Il dolce è stato servito con champagne rosé.

Il pasto si è concluso con tè alla menta, mentre gli ospiti hanno potuto gustare una fetta della grande torta nuziale della coppia. I festeggiamenti sono continuati più tardi con una festa serale più informale, ospitata dal padre orgoglioso di William, ora Carlo III.

Il redattore ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'IA.