Rob Reiner

Jake Reiner rompe il silenzio sulla morte dei genitori, per il cui omicidio è indagato il fratello Nick.

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Jake Reiner affida a una lunga nota il dolore per la morte dei genitori, l'attore e regista Rob Reiner e la moglie Michele.

I due sono stati trovati privi di vita a dicembre nella loro villa in California. Per la morte dei due coniugi è indagato il figlio Nick, che Jake non menziona direttamente nel messaggio diramato su Substack.

«Nel pomeriggio del 14 dicembre ero a Union Station per una commemorazione in onore di uno dei miei migliori amici, Christian Anderson, morto a ottobre. Fu in quel momento che ricevetti una chiamata da mia sorella Romy che mi annunciava la morte di nostro padre. Pochi minuti dopo, mi richiamò dicendomi che anche nostra madre era morta», ha dichiarato Jake.

«Quel giorno mi hanno portato via così tante cose. I miei genitori non saranno al mio matrimonio, non potranno tenere in braccio il loro futuro nipote e non potranno vedermi raggiungere il successo professionale che ancora desidero. Mi spezza il cuore e mi fa infuriare allo stesso tempo».

«Nulla può prepararti a ciò che si prova a perdere entrambi i genitori all'improvviso e nello stesso momento. È troppo devastante da comprendere. Mi sveglio ancora ogni mattina e devo convincermi che no, non è un sogno. Questo è davvero il mio incubo a occhi aperti».

«Erano le ultime persone al mondo a meritare quello che è successo – prosegue il ragazzo -. Meritavano di essere amati, meritavano di essere rispettati e, soprattutto, meritavano di essere apprezzati per tutto quello che hanno dato a noi tre e al mondo intero... Molte persone non hanno la fortuna di avere i migliori genitori, la migliore mamma o il miglior papà, ma io sì. L'amore che provavano per me, mio ​​fratello e mia sorella era davvero incondizionato».

Jake afferma che quella notte «abbiamo perso più della metà della nostra famiglia», forse riferendosi anche al fratello Nick, dichiaratosi non colpevole a febbraio e atteso il 29 aprile nuovamente in aula. Al momento il 32enne si trova in carcere.