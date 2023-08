Rob Lowe

L’attore ha abbandonato il ruolo del vice direttore delle comunicazioni della Casa Bianca, Sam Seaborn, per via dell’ambiente di lavoro ostile.

Rob Lowe ha raccontato l’esperienza negativa vissuta sul set del dramma politico di Aaron Sorkin, «The West Wing».

L'attore di «St. Elmo's Fire» ha interpretato dal 1999 al 2003 Sam Seaborn, il vice direttore delle comunicazioni della Casa Bianca, per poi abdicare senza rimpianti.

Lo ha raccontato nella recente apparizione al podcast Podcrushed.

«Succede in qualsiasi posto di lavoro. Puoi trovarti in un ambiente in cui le persone ti mettono sotto pressione, vogliono vederti fallire, non ti apprezzano, qualunque cosa sia», ha dichiarato Rob, che ha deliberatamente omesso alcuni racconti relativi al suo ingaggio nello show nel suo libro di memorie del 2011, Stories I Only Tell My Friends.

«Non ho condiviso di proposito la metà dei racconti perché avrei messo in cattiva luce le persone coinvolte e non volevo farlo. Non ho avuto una buona esperienza ma ho cercato di farla funzionare…».

L'attore di «Parks and Recreation» ha paragonato il suo rapporto con la serie tv alla frequentazione di una ragazza popolare a scuola, dicendo di aver lasciato lo show per dare l’esempio ai suoi figli.

«Piace a tutti, è bella, deve essere fantastica: ecco tutte le cose che la gente mi diceva quando facevo The West Wing», ha spiegato Lowe.

«"È così popolare, è così fantastico, deve essere fantastico», mi ripetevano. Ma io sapevo cosa succedeva e se non fossi riuscito ad allontanarmi da tutto questo, che esempio avrei dato ai miei figli? Io mi sono allontanato dalla ragazza più popolare della scuola, ma sapevo anche che era una relazione super malsana ed è stata la cosa migliore che abbia mai fatto».

Lowe ha poi ripreso il suo personaggio per due episodi nella settima e ultima stagione dello show.

Covermedia