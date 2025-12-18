Rob Reiner

La distribuzione di «Spinal Tap at Stonehenge: The Final Finale» viene sospesa dopo la morte violenta del regista. Intanto il figlio Nick Reiner, accusato dell'omicidio dei genitori, ha scelto come legale un avvocato noto per aver rappresentato Harvey Weinstein.

L'uscita dell'ultimo film di Rob Reiner, «Spinal Tap at Stonehenge: The Final Finale», è stata messa in stand-by dopo la morte del regista. Lo riporta «Variety», secondo cui il distributore statunitense Bleecker Street ha deciso di sospendere il progetto in attesa di valutare «il miglior percorso da seguire» insieme alla famiglia.

Il film, annunciato in ottobre, avrebbe dovuto chiudere la trilogia mockumentary iniziata con «This Is Spinal Tap» nel 1984. Era previsto per il 2026 nelle sale cinematografiche e in IMAX, ma non era stata ancora fissata una data ufficiale.

Al centro del progetto, un concerto-evento girato a Stonehenge con la partecipazione di Christopher Guest, Michael McKean e Harry Shearer, affiancati da ospiti come Shania Twain, Eric Clapton e Josh Groban.

Secondo IMDb, Reiner aveva completato il film prima di morire. Resta al momento incerto se comparirà sullo schermo in un'eventuale apparizione postuma.

L'inchiesta prosegue

Il regista, noto anche per «Stand by Me – Ricordo di un'estate», «Harry ti presento Sally...» e «La storia fantastica», è stato trovato morto il 14 dicembre nella sua abitazione di Los Angeles insieme alla moglie Michele Singer Reiner.

A fare la scoperta è stata la figlia Romy, 28 anni. Poche ore dopo è stato arrestato il figlio Nick Reiner, 32 anni, accusato di duplice omicidio di primo grado.

Sul fronte giudiziario, Nick Reiner ha affidato la propria difesa all'avvocato Alan Jackson, già noto per aver rappresentato Harvey Weinstein e Kevin Spacey. Il giovane resta detenuto senza possibilità di cauzione, mentre l'inchiesta prosegue.

In una nota, la famiglia Reiner ha chiesto rispetto e riservatezza «in questo momento incredibilmente difficile».