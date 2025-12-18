  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Stand-by dopo la tragedia Rob Reiner: Che ne sarà dell'ultimo film di Rob Reiner?

Covermedia

18.12.2025 - 09:30

Rob Reiner
Rob Reiner

La distribuzione di «Spinal Tap at Stonehenge: The Final Finale» viene sospesa dopo la morte violenta del regista. Intanto il figlio Nick Reiner, accusato dell'omicidio dei genitori, ha scelto come legale un avvocato noto per aver rappresentato Harvey Weinstein.

Covermedia

18.12.2025, 09:30

18.12.2025, 09:37

L'uscita dell'ultimo film di Rob Reiner, «Spinal Tap at Stonehenge: The Final Finale», è stata messa in stand-by dopo la morte del regista. Lo riporta «Variety», secondo cui il distributore statunitense Bleecker Street ha deciso di sospendere il progetto in attesa di valutare «il miglior percorso da seguire» insieme alla famiglia.

Il film, annunciato in ottobre, avrebbe dovuto chiudere la trilogia mockumentary iniziata con «This Is Spinal Tap» nel 1984. Era previsto per il 2026 nelle sale cinematografiche e in IMAX, ma non era stata ancora fissata una data ufficiale.

Al centro del progetto, un concerto-evento girato a Stonehenge con la partecipazione di Christopher Guest, Michael McKean e Harry Shearer, affiancati da ospiti come Shania Twain, Eric Clapton e Josh Groban.

Secondo IMDb, Reiner aveva completato il film prima di morire. Resta al momento incerto se comparirà sullo schermo in un'eventuale apparizione postuma.

L'inchiesta prosegue

Il regista, noto anche per «Stand by Me – Ricordo di un'estate», «Harry ti presento Sally...» e «La storia fantastica», è stato trovato morto il 14 dicembre nella sua abitazione di Los Angeles insieme alla moglie Michele Singer Reiner.

A fare la scoperta è stata la figlia Romy, 28 anni. Poche ore dopo è stato arrestato il figlio Nick Reiner, 32 anni, accusato di duplice omicidio di primo grado.

Sul fronte giudiziario, Nick Reiner ha affidato la propria difesa all'avvocato Alan Jackson, già noto per aver rappresentato Harvey Weinstein e Kevin Spacey. Il giovane resta detenuto senza possibilità di cauzione, mentre l'inchiesta prosegue.

In una nota, la famiglia Reiner ha chiesto rispetto e riservatezza «in questo momento incredibilmente difficile».

I più letti

Foto o sesso per andare al Grande Fratello: l'accusa di Fabrizio Corona ad Alfonso Signorini
Iva Zanicchi sul suo primo marito: «Non l’ho mai amato, ma gli ho voluto bene»
Quando l'amante fugge dalla finestra del decimo piano
Caos sulle Dolomiti per la mancanza di neve, la gente vuole essere rimborsata
Behrens stende lo Zurigo al 91' e il Lugano sale al quarto posto in classifica

Le ultime su Rob Reiner

Los Angeles sotto shock. Incriminato il figlio per l'omicidio di primo grado di Rob e Michele Reiner

Los Angeles sotto shockIncriminato il figlio per l'omicidio di primo grado di Rob e Michele Reiner

Il racconto shock. Michelle Obama su Rob e Michele Reiner: «Dovevamo vederli proprio quella sera»

Il racconto shockMichelle Obama su Rob e Michele Reiner: «Dovevamo vederli proprio quella sera»

Los Angeles. Il regista di «Harry ti presento Sally» Rob Reiner e la moglie trovati morti in casa

Los AngelesIl regista di «Harry ti presento Sally» Rob Reiner e la moglie trovati morti in casa

Altre notizie

Uno speciale su Rai 1. Alberto Angela porta Torino in prima serata

Uno speciale su Rai 1Alberto Angela porta Torino in prima serata

Stati Uniti. Nick Reiner compare in tribunale per l'uccisione dei genitori con una tunica anti-suicidio

Stati UnitiNick Reiner compare in tribunale per l'uccisione dei genitori con una tunica anti-suicidio

Ecco cosa si sa. Foto o sesso per andare al Grande Fratello: l'accusa di Fabrizio Corona ad Alfonso Signorini

Ecco cosa si saFoto o sesso per andare al Grande Fratello: l'accusa di Fabrizio Corona ad Alfonso Signorini