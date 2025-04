Robbie Williams

All'ex cantante dei Take That è stato diagnosticato lo scorbuto, una condizione causata da carenza di Vitamina C a causa di una dieta squilibrata.

Covermedia Covermedia

A Robbie Williams è stata diagnosticata la «malattia dei pirati del XVII secolo» dopo aver «smesso di mangiare».

L'ex Take That ha confessato di aver ricevuto la diagnosi di scorbuto dopo aver assunto un farmaco soppressore dell'appetito per perdere peso.

Lo scorbuto, una condizione causata dalla carenza di vitamina C per un lungo periodo a causa di una dieta squilibrata, può portare a sintomi come stanchezza, irritabilità, debolezza, pelle facilmente soggetta a lividi, dolori muscolari e altro.

In una recente intervista con il The Mirror, Robbie ha descritto lo scorbuto come una «malattia dei pirati del XVII secolo», aggiungendo che, dopo aver assunto il farmaco soppressore dell'appetito, «ha smesso di mangiare e di assumere i nutrienti».

Williams ha poi ammesso di non essersi reso conto che la drastica perdita di peso fosse un problema serio all'epoca. «Con la dismorfia corporea, quando le persone dicono di essere preoccupate per il tuo aspetto, pensi: «Ce l'ho fatta"», ha detto Robbie. «Quando le persone dicono: «Siamo preoccupati perché sei troppo magro», per me è come se avessi vinto alla lotteria. Come aver raggiunto la terra promessa».

Robbie, a cui è stata diagnosticata la depressione durante i suoi 20 anni, ha recentemente sofferto di alcuni disturbi mentali, tornati a ripresentarsi dopo «tanto, tanto tempo».

«Ero triste, ansioso, depresso», ha affermato la star, che ha combattuto anche contro ansia, agorafobia e dipendenza.

«Sono passati circa dieci anni... pensavo di essere all'altro capo dell'arco», ha detto. «Pensavo che questa fosse la fine della mia storia e che sarei semplicemente entrato in questo meraviglioso paese delle meraviglie. Quindi il suo ritorno è stato semplicemente sconcertante».

Robbie ha infine rassicurato i fan, ammettendo di stare molto meglio anche a livello mentale dopo aver apportato dei cambiamenti alla sua dieta.